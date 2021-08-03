Сестра Запашных Марица: «Братья убрали меня из цирка из-за общей фамилии»

Марица Запашная с номером «Гротеск» на гастролях в Омске. Фото пресс-службы Росгосцирка

Оказывается, звездные наследники могут делить не только имущество, но и фамилию своих знаменитых предков и любовь зрителей. Именно это сейчас, как утверждают представители одной из ветвей цирковой династии Запашных, происходит в их семье.

Подробности скандала в звездном семействе в интервью Марицы и Дана Запашных «Комсомолке».

В цирковой среде разгорается настоящий скандал. Заслуженную артистку России, дрессировщицу, дочь знаменитого Вальтера Запашного и сестру дрессировщиков Эдгара и Аскольда выгнали из цирка, где она проработала почти 45 лет. И не просто так. «Росгорцирк» выдвинул против Марицы целый ряд обвинений: жестокое обращение с животными, фиктивное трудоустройство «мертвых душ», систематические прогулы и нарушение трудовой дисциплины.

Без работы остался и сын Марицы Дан Запашный, которого так же уличили в прогулах. Весь творческий коллектив, возглавляемый Запашной с 2004 года, расформировали и отправили по разным городам. А животные — шимпанзе, пять кавказских овчарок и 8 верблюдов — вот-вот окажутся на улице. Хозяев уволили, и четвероногие артисты тоже больше не нужны.

Дан Запашный. Фото пресс-службы Росгосцирка

- Я такого ужаса не видела всю свою жизнь, - говорит Марица. - Если честно, лучше бы меня просто поставили к стене и расстреляли, чем вот так издеваться, писать гадости и обвинять во всех смертных грехах. Был бы жив папа, он бы такого никогда не допустил и заступился бы за меня и за своего любимого внука Дана.

- Но у вас есть братья, известные и влиятельные…

- Если бы у меня были братья... Правильно мой дядя Мстислав Запашный называл Эдгара и Аскольда однофамильцами.

Справка «КП»

Цирковое семейство Запашных известно с позапрошлого века. Ее основоположник Михаил Запашный, пришел в цирк что называется «с улицы». До карьеры на манеже работал грузчиком в порту города Ейск. Все его пятеро детей – Анна, Сергей, Вальтер, Мстислав и Игорь так же стали цирковыми артистами. Основоположником в дрессуре стал Вальтер Запашный.

От первого брака у него есть дочь, тезка своей знаменитой матери Марица (жена Вальтера Михайловича Марица Запашная - знаменитая советская укротительница). От второго — двое сыновей, Аскольд и Эдгар. Еще один представитель этой ветки династии — сын Марицы Дан Запашный, то есть четвертое поколение знаменитой династии. Все четверо занимаются дрессировкой животных, признанные артисты цирковой сферы.

- У вас с братьями плохие отношения? Вы не общаетесь?

- Я же вам не просто так сказала фразу, «если бы у меня были братья». К сожалению, получается, что у меня их нет. Какой брат будет запрашивать на сестру пояснения официальным запросом, а потом публиковать это в публичном пространстве? Он мог был все решить и выяснить все одним звонком. Сначала позволили меня унижать и оскорблять, а потом, если верить их интервью, сидят и ждут пока меня поставят на колени, и я приползу. Братья так не поступают, сначала заступаются, а потом внутри семьи разбираются, что произошло, кто прав, кто виноват. Запашные именно так поступали.

Хотя какое-то время назад были между нами привязанности, еще когда отец был жив, и я считала, что мы семья. А сейчас все что происходит, я уверена, в том числе и их «заслуга».

Я давно уже чувствую на себе вот это вот давление. «Плохая программа, вылезаете за счет фамилии, в которую мы раскрутили, вложив в этом много денег». Но не они же мне эту фамилию давали! Может это совпадение, но мой двоюродный брат Мстислав Запашный (сын брата Вальтера - Мстислава - ред.) тоже больше не работает почему-то в «Росгорцирке». А племянника Ярослава помог устроить на работу в цирк Эдгар, он сам это говорит. Получается, Эдгар решает, кому работать, кому не работать. Более того, не успели моего сына уволить, как тут в Большом московском цирке, который возглавляет Эдгар, заявляют, что будут готовить номер «Акробатическая пара с шимпанзе», то же самое, с чем много лет работает и в чем очень успешен мой сын.

Когда Дан получил звание народного артиста, Эдгар позвонил, сначала поздравил, а потом добавил: «Это тебе дали авансом за фамилию». Потом мой сын был претендентом на участие в Фестивале циркового искусства, очень престижном мероприятии, которое проводит Цирк Никулина. Братья все время говорили, что «ты туда не попадешь, ты туда не попадешь». Но он прошел отбор. И взял золотую медаль со своим номером. Тогда Гарик начал пищать, что это якобы детский фестиваль.

Мы виноваты в том, что тоже носим фамилию Запашные, что не соответствуем. «Люди идут на Запашных, видят вас, им не нравится», вот такие разговоры. Но мы никакие им не конкуренты, они богатые и знаменитые. А мы живем гастролями по небольшим городам, ничего ни у кого не просим. Но то, что происходит сейчас, вообще за гранью. Это настоящая травля. Из меня пытаются сделать просто сумасшедшую, которая приносит одни убытки компании, да еще и бьет животных и людей. Мы уже боимся новости открывать, чего там только не придумывают. Но я знаю, кто все это пишет и с чьей подачи. Мне тоже есть что рассказать, но я просто не хочу всей этой грязи.

Но ладно еще я, сына и мужа тоже смешивают с грязью. А животные? Из вина в чем? Все они куплены на мои деньги, то есть не имущество цирка. Я уже получила бумагу, что кормление будет только до 15 августа, а дальше как хотите и куда хотите.

ПОДРОБНОСТИ СТРЕМИТЕЛЬНОГО УВОЛЬНЕНИЯ

Марица рассказывает, что буквально в июне закончились гастроли возглавляемого ею творческого коллектива в Магнитогорске.

- Несмотря на все простои из-за пандемии, прибыль от проката превысила все ожидания и составила больше 14 миллионов рублей. Залы были битком.

В подтверждение своих слов Запашная показывает благодарственное письмо от директора магнитогорского цирка: «Цирковой коллектив «Марица» под руководством М.В. Запашной и с участием номеров засл. артистов России показал рекордный для Магнитогорска финансовый результат и превысил установленный Росгорцирком финансовый показатель. Что для такого города, как Магнитогорск является абсолютным рекордом и служит наглядным подтверждением того, что вы лично являетесь профессионалами высочайшего уровня».

- Кроме того, была художественная комиссия, которая рассматривала работу всего коллектива. Все, в том числе такие цирковые авторитеты как народный артист Михаил Багдасаров и лауреат госпремии Николай Павленко отметили высокохудожественный уровень программы. В июне к нам в Магнитогорск приехала руководитель омского цирка Елена Агафонова, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. Я была очень воодушевлена, потому что Лену знаю много лет. Она предложила усовершенствовать программу, отшить новые костюмы, кое-что доработать. Но когда мы переехали в Омск, я сразу почувствовала, что что-то идет не так.

Прошло чуть больше месяца после приезда коллектива «Марица» в Омск, и такого коллектива больше нет.

- Уничтожение началось сразу же, - вздыхает Запашная. - Всех (70 человек) разогнали по разным городам. Меня уволили уже отовсюду. И теперь я, если открыть все СМИ, худший дрессировщик с худшими номерами. Месяц назад в Магнитогорске комиссия аплодировала стоя. А тут вдруг - подлежащий расформированию из-за низкого художественного уровня. И еще я злостная прогульщица. Дело в том, что 29-го июня мы с сыном улетели с разрешения Агафоновой в Крым в парк «Тайган». Там смотрели условия, думали пристроить в «Тайган» моих стареньких собак (коронный номер Марицы — выступление дрессированных кавказских овчарок «Шеренга», аналогов которому нет в России, снят с проката в 2018-году - ред.). Вернулись в Омск уже на следующий же день, 30-го числа. Все было нормально, но после за моей спиной директор написала бумагу о прогулах. Хотя сама же в интервью даже говорила, что мы в Крыму в «Тайгане» с ее ведома. Но оказывается это был прогул. Про сына еще пишут, что он якобы в рабочее время был в Новосибирске и вел прямые трансляции с представления. Такая ложь совсем уже за гранью.

В ОТПУСКЕ БЫЛ ДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД

- Я уже получил приказ об увольнении, - говорит Дан Запашный. - Мама пока еще болеет коронавирусом, но как-только выйдет с больничного, то такую же бумагу тоже получит. Вот вам лично не кажется странным, что я за 23 года рабочего стажа, ни разу не имел никаких выговоров и нарушений, и вдруг в одночасье стал злостным нарушителем трудовой дисциплины? Не смейтесь над тем, что я скажу, но последний раз отпуск у меня был 10 лет назад, неделю в Болгарии. Все! Все праздники и выходные я в цирке. Я работаю с обезьянами, а это такие животные, с которыми нужно постоянно общаться, они очень социальные. Нельзя их просто так закрыть в клетке и уехать. А если не дай бог животное заболеет, то никто кроме меня не может накормить, дать таблетку. Это же не производство, где ты станок выключил и ушел. Боня, моя шимпанзе, мне как ребенок, поймите. Когда она болела, я не уходил ни на секунду даже на ночь. Так что, если так разобраться, то работаю внеурочно очень много. Я все дни провожу с Боней, потому что она не может быть ни с кем кроме меня.

- Говорят, вам предлагали ехать работать в Казань, но вы отказались?

- Я не отказывался, а написал заявление об отпуске за свой счет, потому что мама очень тяжело болела коронавирусом. Как я мог ее бросить? И тут же стал прогульщиком, подлежащим увольнению.

А еще пишут, что якобы я выпрашивал деньги на корм обезьянам на своей страничке в соцсетях. Но это неправда. Начну с того, что за 13 лет мне ни разу не было выделено денег ни на пошив костюмов, ни на вольеры, ни на транспорт для перевозки животных. Да и шимпанзе куплена за мои личные деньги. Все это обеспечиваю я сам - врачи, лекарства, игрушки. Даже выучился на сварщика, чтобы вольеры делать. Мне перед животными неудобно если что-то будет не комфортно и плохо.

Да, я веду youtube-канал, где очень подробно рассказываю о закулисной жизни. Показываю ее в режиме онлайн, чтобы люди видели как все происходит, что нет никакого жестокого обращения с животными, в чем все обвиняют цирк в последнее время. И своим подписчикам я всегда говорю, что корм дает компания. Больше никто кроме меня подобной популяризацией цирковой работы не занимается. Но есть такая практика в соцсетях, как донаты, мои подписчики часто сами выражают желание помочь.

Все время, пока мы разговариваем, я слышу в трубке крики обезьяны Бони. Очень активная и общительная шимпанзе постоянно пытается перехватить внимание хозяина.

- Боня, - обращается к шимпанзе Дан, - не ревнуй, сейчас я закончу разговор и буду с тобой заниматься. Извините, Боня у меня девушка очень ревнивая.

- Вы сейчас в цирке с животным? Вас пускают?

- Да, пока пускают, хотя я официально не являюсь больше сотрудником, и в любой момент этот доступ могут перекрыть.

- Сейчас вам объявили, что содержать и кормить ваших животных будут только до 15-го августа. У вас есть план, что делать?

- Спасаться. К сожалению, я не успел заработать на зоопарк, некуда сейчас даже забрать животных, чтобы содержать их и кормить. Был бы я гимнастом или акробатом, то развернулся бы и ушел, потому что происходит жуткая несправедливость и все обвинения, мягко говоря, не соответствуют действительности. Но есть животные, поэтому мы очень уязвимы. Мы их никогда не бросим, они наша семья. Год назад был скандал, когда маме отказывались выделять финансирование на корм собакам-пенсионерам, которые много лет выступали на манеже. Намекали решить вопрос, что называется «одним уколом». Мы сделали все, и собаки все еще с нами, хотя это стоило невероятных усилий (Марица Запашная обращалась везде, в том числе в СМИ, чтобы добиться сохранения финансирования на собак — ред.). Сейчас ситуация еще серьезней. Надо решать, как поступить дальше. Пока мы готовим обращение в суд, так как считаем наше увольнение незаконным.

- Я не знаю, что делать, - тяжело вздыхает в трубку Марица. - Животинки наши сейчас под самым большим ударом, конечно. Дан не переживет, если у него отобрать его шимпанзе, его волосатую девочку, как он ласково ее называет. А верблюды — их 8? А собаки — их 5? Куда нам теперь деваться с животными — большой вопрос.

«С ТАКОЙ ФАМИЛИЕЙ МОГЛИ БЫ СТАТЬ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ»

Ранее Эдгар Запашный, который сейчас является гендиректором Большого Московского Цирка, уже высказался о ситуации с его сводной сестрой на страницах «КП».

- «Росгосцирк» - это федеральное государственное унитарное предприятие, главная задача которого получать прибыль от своей деятельности. Коллектив Марицы Запашной никогда не был прибыльным. Они по году дают очень большой минус. При всем при этом они обладатели громкой фамилии, и я считаю, что если бы они навели у себя порядок, то в кратчайшие сроки могли бы стать одним из особо показательных коллективов как с финансовой, так и с художественной точки зрения, - заявил он «КП». - Проверки в «Росгосцирке» проходят постоянно и любая недоработка будет предъявлена, прежде всего, руководителю. Сергей Беляков вынужден следовать букве закона и наводить порядок, порой прибегая даже к непопулярным мерам.

При этом Эдгар отметил, что в случае, если сестра обратится к нему за помощью, он обязательно поможет.

- Надеюсь, у Марицы и Дана хватит ума позвонить нам с Аскольдом, «обнулить» все, что было, и вместе сесть и думать, что делать дальше. На сегодняшний день моя сводная сестра с племянником ведут себя неправильно, непоследовательно и непрофессионально.