Женщинам разрешили работать авиамеханиками и бортинженерами

Женщинам разрешили трудиться в мужских профессиях Фото: Shutterstock

Минтруд готовится еще больше расширить трудовые возможности для женщин. С 1 января этого года перечень должностей и производств с вредными и опасными условиями, на которых ограничивается применение женского труда, уже был сокращен в четыре раза — с 456 позиций до ста. А с 1 марта 2022 года этот список будет снова пересмотрен, сообщили kp.ru в Минтруде.

Женщинам разрешили трудиться, например, авиационными механиками и техниками по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, горюче-смазочным материалам.

«Наибольший интерес у женщин вызывают профессии в морском и речном судоходстве, автомобильном и железнодорожном транспорте, в гражданской авиации, сельском хозяйстве», говорится на сайте Минтруда. Там же отмечается, что главным критерием для запрета являются факторы, «опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия».

Но спрашивается, зачем вообще женщины идут на мужские работы?

- Это уже во многом устаревшее понятие — мужская и женская работа, - сказала kp.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. - Например, работа техником по обслуживанию самолетов и вертолетов. В обычном восприятии она считается мужской работой. Но на самом деле там уже не нужно орудовать рихтовочным молотком и огромным гаечным ключом, которые нам знакомы по советским фильмам. Сегодня это сложная отладка серьезного оборудования с использованием электронных тестовых систем. И, как показывает жизнь, женщина вполне справляется с такими высокотехнологическими процессами. Она наравне с мужчиной получает соответствующее образование, часто опережая его в результатах обучения. Сегодня в списке запрещенных для женщин работ остаются горячие цехи, горнопроходческие производства. Это делается ради охраны здоровья женщины, прежде всего, возможности человеческого воспроизводства.

- Есть у некоторых женщин и такая позиция: мое здоровье, как хочу, так им и распоряжаюсь.

- Да, есть такие диссидентки, считают, что любые запреты — это дискриминация и нарушение их конституционных прав. Даже в суды обращаются. Но решения судов подтверждают, что запрет женщинам на работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, то есть на профессии, входящие в список запрещенных, это не является дискриминацией — это забота о женском здоровье, обусловленное гуманными устремлениями. К тому же если женщина будет работать в критически тяжелых для нее условиях, это сопряжено с рисками для других. У женщин объективно ниже показатели физической силы, выносливости, и на тяжелых работах может возникнуть опасность потери сознания например. Это может вызвать аварию на производстве, угрозу жизни и здоровью самой женщины, других работников. Я думаю, мы никогда не увидим женщину-сталевара, горнопроходца, шахтера — это объективно.

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