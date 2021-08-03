В Карачаево-Черкесии платят за отказ сажать картошку и капусту

Владимир Путин встретился с главной Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Фото: kremlin.ru/

Владимир Путин встретился с главной Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Чиновник объяснил президенту, как в республике восстанавливают сельское хозяйство.

Каждый год аграрии закладывают по 200-300 гектар новых садов. Для этого используют личные огороды, где раньше выращивали овощи.

- Личные подсобные хозяйства, – то есть люди, которые раньше выращивали картошку, капусту, – сегодня выращивают на своем огороде сады. Мы помогаем, выделяем на закладку этих садов (средства из местного бюджета — Ред.), - рассказал Темрезов.

Народ, отказавшись от овощей в пользу садов, потом объединяется в кооперативы. Общий урожай централизованно продается — это компенсирует потери картошки и капусты. Глава республики заверил Путина: садоводство так увлекло местных, что даже сократился отток населения из деревень!

- Это очень важно с точки зрения рынка труда, все-таки проблемы с безработицей остаются, - заметил президент.

– Мы ввели доплату для сотрудников кооперативов из личных подсобных хозяйств. Мы много построили в сельской местности домов культуры, спортивных комплексов. Мы ввели доплаты работникам культуры на селе и работникам спорта в сельской местности, тем самым стимулируем, чтобы они остались, - ответил Темрезов, как еще власти удерживают людей на селе.

Обсудили и развитие туризма в республике. В 2020 году Карачаево-Черкесию посетило 1,5 миллиона отдыхающих — это в три раза больше всего местного населения.

- У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны – как к Черноморскому побережью, - напомнил Путин.

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