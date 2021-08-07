Мама троих детей из Севастополя объединила семьи, музеи и бизнес-сообщество ради эко-сборов

Эта хрупкая женщина – мама троих детей и человек, способный заряжать своей энергией. Фото предоставлено Валерией Сагайдаковой

Они тщательно моют баночки из-под молока и йогурта и никогда не купят конфету из упаковки, которая не перерабатывается. У них всегда с собой «пакет», точнее тканевая сумка для похода в магазин. И таких людей в Севастополе становится последние три года больше. Благодаря одному человеку. Галина Болтогаева – не чиновник, не популярный инстаграм-блогер.

Эта хрупкая женщина – мама троих детей и человек, способный заряжать своей энергией сотни. Галя решила не ждать, когда кто-то сверху изменит экологическую обстановку, и стала действовать сама.

В 2008 году у Галины был небольшой магазин товаров для экологичного образа жизни. Через год появился слоган «Вам пакет? Спасибо, нет!», аналогичный, кстати, через несколько лет стали использовать Гринпис для пропаганды сокращения разового пластика.

А в 2018 году на базе СРОО «Севастопольские мамы» под руководством Галины Болтогаевой запустили программу «Пусть растут деревья, а не свалки». Раз в месяц каждый мог принести на эко-сбор «Севастопольских мам» перерабатываемые фракции мусора, а на вырученные от переработки средства Галя покупала саженцы деревьев.

У акции появилось много сторонников и постоянных участников всех возрастов. На эко-сборы программы «Пусть растут деревья, а не свалки» приходили семьи с детьми, даже малыши, которые только-только научились ходить, помогали мамам и папам нести коробки на сдачу. Приходили школьники, студенты, пенсионеры. К акции подключаются целыми школами, детскими садами, городскими объединениями. Участвовало и бизнес-сообщество, музей «Подземный Севастополь», объединение инвалидов с детства «Дом Солнца», центр автоматизации «Кутузов» и многие другие.

У акции появилось много сторонников и постоянных участников всех возрастов. Фото предоставлено Валерией Сагайдаковой

В 2018 году высадили 350 саженцев. В 2019 году – уже 500. В 2020 году, несмотря на пандемию и локдаун, благодаря эко-активистам в городе появилось 364 дерева и 100 кустов.

Три года назад эко-сбор начинался с приема пластиковых бутылок и канистр, теперь же можно сдать более 10 фракций, среди которых разные виды пластика, металл и даже стекло, а также опасные отходы – батарейки и люминесцентные лампы.

— Нужное людям дело процветает, ненужное – само засохнет, — говорит Галя. – Три года подряд сознательные граждане каждую последнюю субботу месяца приезжают на эко-сбор – единственное пока место в городе, где мы на практике показываем, как надо сортировать отходы. Каждый месяц мы отправляем на переработку уже более 15 кубометров сырья.

А это значит, что каждый год городские свалки будут прирастать на меньший объем, а в городе появятся новые деревья – но не только они. Еще более важной задачей Галя считает воспитание гражданской сознательности, мотивацию к экологической осознанности посредством приобретения бытовых эко-привычек.

— Человек, который отсортировал, вымыл и принес свои отходы на эко-сбор, а потом посадил дерево, уже не станет бросать мусор, где попало, или множить количество разового неперерабатываемого пластика – кофейных стаканчиков, трубочек, упаковок.

А это значит, что у наших детей и внуков есть шанс на зеленый свет – свет для мира, который не будет покрыт свалками и мусорными островами в океанах. У Гали трое детей: для них и для всех остальных нынешних и будущих жителей Севастополя она каждый день ведет свою работу по формированию общества ответственных пользователей этого мира.

В планах у активистки развертывание 30 городских эко-пунктов, где на постоянной основе, каждый день будут принимать перерабатываемые отходы.

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды». Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.