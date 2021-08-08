«Без сопровождения он бы погиб в прошлом июне»: как волонтеры «Перспективы» спасают тяжелобольных детей-сирот в больницах

Волонтеры Филипп, Настя и Света рискнули и не испугались болезни, и доказывают, что дружеское тепло способно подарить надежду на жизнь

Когда ребенок с тяжелыми нарушениями развития попадает в больницу – это мало с чем сравнимый для него стресс. Он не может рассказать о своих потребностях, объяснить, что болит, дать понять, что плохо, что хочется пить, есть и нужно помочь повернуться на другой бок. Помимо персонала больницы, такому ребенку всегда нужен рядом сопровождающий, чтобы чувствовать, что он не один. В такой ситуации в Петербурге детей-сирот поддерживают волонтеры благотворительной организации «Перспективы».

Десятилетний Олег* попал из интерната в больницу в феврале. У него были проблемы с дыханием, он непрерывно и натужно кашлял. Это был не ковид. Но за время его пребывания в медучреждении так и не удалось поставить диагноз.

Неделю мальчик был один, а к моменту, когда Настя, волонтер благотворительной организации «Перспективы», пришла туда его сопровождать, абсолютно потерял себя: всех боялся, был подавлен, плакал, прятался. Внешний вид тоже внушал тревогу.

Но через две недели Олега уже было не узнать. Все это время рядом поочередно находились волонтеры «Перспектив» Настя, Света и Филипп. Он превратился в опрятного мальчика с чистой кожей, который без страха шел к людям и, несмотря на продолжающийся кашель, чувствовал себя намного лучше.

В декабре сразу трех девочек из интерната отправили на операцию ризотомии, которая снижает спастический синдром при ДЦП. Две недели Светлана и Филипп, сменяя друг друга, находились вместе с ними. Это было испытание для всех, потому что плакали девчонки не переставая и в голос: кто-то от боли, кто-то от страха.

— Отношения с персоналом были замечательные, — рассказывает Филипп. — Я всех знал по именам, они были очень благодарны нам, так как иначе это все легло бы на них. Казалось, что на них не страшно оставить подопечных. Последняя девочка оставалась еще на неделю после того, как я выходил. К выписке она была вся в пролежнях. К сожалению, как только сопровождение выходит, даже при самом прекрасном отношении, в самых хороших больницах получается так.

Артема госпитализировали несколько раз. Без сопровождения он бы погиб в прошлом июне: ночью мальчика было важно переворачивать, чтобы предотвратить беду. Рядом круглосуточно три недели был Филипп.

— Сил персонала в условиях пандемии не хватает: лечащий врач приходила один раз в день, — рассказывал он сразу после выхода из больницы. — Медсестры приходили во время процедур, давали таблетки и меряли температуру. Но с ним нужно все время сидеть и дежурить, а у больницы таких ресурсов просто нет.

Филипп сопровождал Артема и в следующий раз. На это время пришелся день рождения мальчика. Вместе они украсили палату рисунками, игрушками, шариками, и унылый бокс превратился в праздничное пространство. По телефону Артема поздравили родственники, и было видно, как рассказывает Филипп, как от этих голосов он оживает на глазах.

Артем. Фото: предоставлено пресс-службой благотворительной организации «Перспективы»

В апреле 2020-го Артем умер – уже в интернате, от одного из своих основных заболеваний. Но в такие сложные для него дни в больничной палате он был не один.

За прошедший год Филипп, Настя и Света семь раз сопровождали подопечных «Перспектив» из детского дома-интерната в больницах. И всегда это были истории трудные, но наполнявшие новым опытом и радостью от видимого результата. Некоторые их коллеги-волонтеры находились в это время больницах рядом со взрослыми с тяжелыми нарушениями, хотя добиться права сопровождать их в пандемию было очень и очень непросто.

– Мы боялись, что наши подопечные будут страшно умирать – самые беспомощные и самые одинокие в красных зонах больниц и интернатов. Но благодаря вам, дорогие наши волонтеры, рискнувшие быть там рядом, ребята чувствовали дружеское тепло и поправлялись. А если умирали – умирали нужными и любимыми, – такими словами поблагодарила волонтеров исполнительный директор «Перспектив» Екатерина Таранченко.

Соратники и психологическая поддержка – важные составляющие этой непростой волонтерской работы, уверен Филипп.

– Две недели – максимально, что можно выдержать в таком формате, — говорит он. — Потому что поспать нормально невозможно, организм не расслабляется, и к концу ты уже часто действуешь на автомате, как зомби. И если ты уже изнемог, а ребенка еще не выписывают, очень сложно его бросить и уйти. Вот тут особенно важна помощь коллег.

Филипп — волонтер «Перспективы». Фото: предоставлено пресс-службой благотворительной организации «Перспективы»

Далеко не у каждого волонтера есть возможность сопровождать ребят с тяжелыми нарушениями в таком режиме.

– У меня есть, и я это делаю, – говорит Филипп.

Он по профессии переводчик, и сам выстраивает свой рабочий график. На вопрос, не возникает ли иногда желания все бросить и жить спокойно, без этой добровольной нагрузки, уверенно отвечает «нет». Потому что это его способ менять мир.

*Имя изменено в соответствии с требованиями Закона о персональных данных

Статья вошла в число лучших на конкурсе «Искусство созидать и помогать», который портал «Открытые НКО» провел при поддержке «Комсомольской правды». Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.