Наталья Конюхова: «Моя миссия - просвещение людей в сфере ЗОЖ»

Завершился самый масштабный конкурс России в сфере ЗОЖ «Здоровое питание — 2021». Лауреаты – специалисты и бренды, которые помогают людям грамотно и безопасно заботиться о себе. Как вести здоровый образ жизни и на что способна нутрициология, узнали у лауреата премии «Здоровое питание» – Натальи Конюховой. Наталья – профи в модификации образа жизни и немедикаментозном оздоровлении, автор большого количества научных работ о ЗОЖ и создатель уникальной методики, которая помогла огромному количеству людей снизить вес без вреда для здоровья.

- Наталья, расскажите, насколько сложно было победить в конкурсе "Здоровое питание? Ведь там огромная конкуренция, премия престижна и объединяет большое количество брендов и профессионалов в области ЗОЖ: врачей, диетологов, поваров, производства пищевых добавок и даже торговые марки косметики.

- Было и правда сложно. На премию подавались очень сильные специалисты в сфере ЗОЖ, поэтому конкуренция оказалась бешеной. Я участвовала в номинации “Личный вклад в популяризацию здорового питания”. Одним из моих конкурентов был предприниматель и очень опытный специалист в области антивозрастной медицины Ованес Давидян. По баллам мы шли вровень, и в какой-то момент я даже перестала рассчитывать на свою победу. Однако это только сильней замотивировало меня расти, совершенствоваться, обмениваться опытом с коллегами. Я решила взять по максимуму от этого испытания, даже если не пройду в финал. В результате жюри не смогли выбрать между нами и наградили обоих, и с конкурса я ушла с победой, новыми связями и вдохновением реализовывать новые идеи.

- Ключом к победе стал Ваш индивидуальный подход на основе собственной комплексной методики «7 ступеней», которая помогает проработать запрос максимально эффективно. Расскажите подробнее, в чем ее суть и как Вы определяете проблему человека, который к Вам обращается?

- Согласно методике «7 ступеней» в работе с клиентом я опираюсь на семь важнейших аспектов жизни каждого человека: питание на основе низкоуглеводных рационов КЕТО и LCHF, здоровый сон, водный баланс, физическая активность, снижение стресса, психологическое состояние и уход за собой. В питании я не ограничиваюсь двумя рационами, все зависит от того, кто ко мне обратится. Если нужно снизить атаку иммунной системы на собственные органы, я могу включать аутоиммунный палеопротокол, если же есть воспалительные процессы в кишечнике и психологические проблемы, которые влияют на его работу, понадобится ГАПС-протокол и так далее. Во всем нужен персональный подход. Чтобы понять корень проблемы клиента, я собираю анамнез с помощью больших функциональных опросников, которые используют нутрициологи и диетологи по всему миру. Также я провожу личные беседы с человеком, задаю вопросы, иногда рекомендую сдать анализы, что уже является исследованием совместно с врачом. В результате мы получаем максимально полную картину того, над чем нам предстоит работать, и это помогает найти лучшее решение проблемы.

- Вы пришли к этой технологии, накопив опыт в области нутрициологии, а также, активно участвуя в научной деятельности, будучи членом “Ассоциации специалистов образовательной и функциональной медицины”. Заметили ли Вы какие-то тенденции в изменении запросов и проблем, с которыми к Вам обращались раньше и сейчас?

- Изначально это были преимущественно проблемы лишнего веса. Чаще всего вопрос клиента заключался в том, как быстро похудеть. Обращались с просьбой проконсультировать по поводу полезных продуктов и расписать рацион питания на неделю или месяц. Сейчас все больше клиентов волнуют проблемы со здоровьем. Много запросов от людей с сахарным диабетом второго и даже первого типа. Люди в какой-то момент убеждаются, что классические рекомендации в их случае не работают, поэтому начинают искать иные способы, которые помогут снизить вес и улучшить здоровье. Часто обращаются те, кто переживает из-за проблем с кожей или сбоев в работе ЖКТ. Ну и, конечно, большой запрос от людей 50+, которые хотят оставаться здоровыми, хорошо выглядеть и продлить активное долголетие.

- Звучит, как будто сегодня люди стали более осознанно подходить к вопросам похудения и питания, нежели 10-20 лет назад. На Ваш взгляд, насколько общество готово к тому, чтобы жить и питаться правильно?

- Тренд этот сейчас нарастает. Все больше людей начинает следить за своим здоровьем, здоровьем своих детей, родителей. Но, по правде говоря, эта тенденция прослеживается в крупных городах, в провинции же, к сожалению, пока что не особо интересуются этой темой: игнорируют проблемы со здоровьем или изнуряют себя вредными диетами. Я считаю своей миссией просвещение жителей нашей страны в этой области. Очень много дезинформации на тему здоровья, снижения веса и питания. Поэтому по мере своих сил и возможностей я стараюсь развеивать мифы и давать людям как можно больше информации. Правильной информации!

- Кстати, об информации. В международном научном журнале «Актуальные исследования» Вы занимались научным просвещением, рецензируя статьи Ваших коллег. Опираясь на свой опыт, расскажите, как максимально эффективно донести свои идеи до сообщества диетологов, в котором по-прежнему много споров?

- Для этого я стараюсь как можно больше освещать вопросы нутрициологии в научных журналах или в тематических отраслевых изданиях, писать рецензии, ходить на конференции, чтобы обсуждать насущные проблемы и неразрешенные споры в индустрии. Это проблемы отеков, влияние гормонов и стресса на вес и здоровье, осложнения при снижении веса, генетический фактор в контексте лишнего веса и многое другое. Конечно, сегодня возникает масса заблуждений из-за того, что тема диет актуальна в социальных сетях. Многие блогеры, которые не погружались глубоко в тему диетологии, не получали профильного образования, распространяют дезинформацию, которая может подорвать кому-то здоровье. Потому и нужно научное сообщество. Мы стараемся разобраться в проблемах на основе доказательной базы и дать профессиональную оценку тем или иным решениям, предложить свои. Заработать авторитет в науке мне помогла работа с большим количеством людей, у которых были довольно сложные вопросы. Мы приходили с ними к прекрасному результату, и этот практический опыт я могла описать в научных статьях, поделиться с коллегами некоторыми открытиями.

- К слову о дезинформации в соцсетях. В Вашей практике было много случаев, когда приходилось корректировать последствия «самолечения» или советов лже-специалистов. Как обычному человеку не попасть на уловки шарлатанов?

- В практике мне приходилось работать с людьми, которые в надежде снизить вес, ходя из одного марафона в другой, не только вернули обратно ранее скинутые на этих марафонах килограммы, но и подорвали здоровье. Это печально. Нам приходится проделывать более долгую и сложную работу, исправляя это. Нельзя стесняться спрашивать диетолога о том, где он учился. Это нормально. Я считаю, что наличие образования в этой области обязательно. Чтобы не попасться на уловки лже-специалистов, необходимо также выбирать тех, кто работает индивидуально, учитывает состояние здоровья обратившегося к ним человека, а не назначает гору БАДов без анализов и без консультации с врачом. Не нужно ходить по марафонам на 100-500 человек, где дают одинаковые рекомендации и 20-летней девушке, и женщине за 40, и за 50.

- Вы бесплатно делитесь знаниями на своей странице в Инстаграм, где у Вас уже больше 5 тысяч подписчиков. Это чистый маркетинг или тоже способ донести информацию? Может ли здоровое питание быть для всех, или все же в каждом конкретном случае лучше разбираться и давать рекомендации индивидуально?

- В целом, в основе здорового питания лежат одни и те же принципы, они актуальны для каждого – это цельные продукты, минимум промышленно переработанных, минимум простых сахаров, больше зелени и овощей, ягод, умеренно - фруктов, достаточно белка из мяса, рыбы, птицы. Субпродукты, орехи, семена. Важно разнообразие! Важно не обезжиривать! Важно минимум лёгких углеводов! Это основа и она для всех. Но есть заболевания и состояния, которые требуют корректировки даже этих принципов. Например, аутоиммунные заболевания, аллергии, возраст старше 60, некоторые гормональные дисбалансы, целиакия или непереносимость лактозы или белка коровьего молока, проблемы с ЖКТ (СИБР, СИГР и другие) и т.д. Все это требует индивидуального подхода и, конечно, стандартным здоровым питанием не корректируется.

- Наталья, какие рекомендации Вы можете дать нашим читателям? Что может сделать каждый из нас, чтобы чувствовать себя лучше?

- Главное - это питание. Все те принципы, которые я перечислила выше. Сюда же к питанию, режим питания - я за трехразовое питание без перекусов, без переедания, последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна. Плюс - достаточное количество жидкости. Отсутствие гиподинамии, полноценный здоровый сон, работа со стрессом, его нивелирование. Эти пять составляющих - основа, фундамент ЗОЖ. Не будет их, всё остальное будет давать только временный эффект. Можно сколько угодно пить БАДы горстями, медитировать, делать «уколы красоты», пить таблетки, сидеть на диетах, обещающих быстрый результат - все это временно без основы! Я часто сравниваю это с ремонтом в квартире. Ведь вы же не будете клеить обои на блочные стены без штукатурки. Сколько такие обои продержатся? Вот так же и со здоровьем. Без фундамента никак! Причем обеспечить себе этот фундамент способен каждый самостоятельно. Введите это в привычку, и вас ждет здоровая и долгая жизнь!