Из Грузии прозвучал призыв о нормализации отношений с Россией

Лидер оппозиционной грузинской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили обратилась с письмом к Владимиру Путину. Фото: YouTube

Сегодня в Грузии с помпой были окончены очередные учения НАТО. Новость пронеслась волной по всей СМИ страны. А в это время лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов», экс-вице-спикер грузинского парламента Ирма Инашвили, всегда выступавшая против НАТО, публикует письмо в адрес российского президента:

«Публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык. Мы являемся убежденными сторонниками построения по-настоящему искренних и дружественных отношений между Грузией и Россией, основанных на взаимном уважении и доверии», - говорится в письме.

Ирма пишет также и о том, что когда-то, будучи членом парламента, она и коллеги не раз посещали с официальными визитами Госдуму, Совфед и социально-культурные мероприятия.

- Эти встречи не раз разрядили напряженную обстановку и, я не знаю, возможно, даже спасли нас от войны. "Грузинская мечта" сделала все, чтобы эти встречи и этот диалог прекратились и были заморожены, - сетует госпожа Инашвили.

Под обращением к Путину, кроме членов партии, подписалось еще 40 уважаемых людей: спортсменов, политиков, общественных деятелей, отставных военачальников.

Естественно, на такое открытое письмо не могли не среагировать. В частности председатель правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе, заявил, что «Это просто постыдно. Особенно накануне 8 августа (годовщина Грузино-южноосетинской воны). Нельзя так! Это безответственно! В том числе перед памятью тех, кто отдал свои жизни за единство Грузии. Я еще сдерживаю себя, когда это (обращение — ред) комментирую».

ГРУЗИЯ ЗАВИСИТ ОТ РОССИИ

То, что на такое отрытое письмо из правящей власти отреагировал только руководитель правящей партии и больше никто — хороший знак, считает экс-парламентарий, правозащитник, руководитель грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе.

- Исходя из того, что ответчиком на это раздражение (открытое письмо - ред) был только Михаил Сарджуладзе, следует, что высшие эшелоны власти воздержались. Что само по себе хорошо. Потому что буквально на прошлой неделе замминистра МИД РФ прямо заявил, что надо восстанавливать прямое авиасообщение с Грузией. В сентябре начнутся переговоры на эту тему. А это значит шанс на восстановления падающей экономики Грузии. Все это понимают.

Глава грузино-российского общественного центра им. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе. Фото: YouTube

Дмитрий заявил, что целиком и полностью поддерживает перезагрузку отношений России и Грузии. И людей, которые понимают «значимость» американского влияния на охлаждения отношений наших стран не мало.

- Знаете что предшествовало прекращению прямых авиаперевозок между нашими странами в 2019? Выступление американского конгрессмена Адама Кизингера. Он был очень недоволен тем, что поток туристов из России растет и на тот момент превышал 1,5 миллиона человек в год. Он называет русского туриста — мягкой силой Кремля и видел прямую опасность того, что граждане РФ скупают недвижимость в Грузии. Рекомендовал немедленно все это прекратить. После этого случилась знаменита «гавриловская ночь» (когда депутат Госдуму Гаврилов сел не в то кресло в грузинском парламента). И целый ряд провокаций, как-то мал в адрес российского президент с телеэкранов и прочее. К чему все это привело мы помним — резко прекратили авиасообщение, прекратились переговоры о безвизовом режиме въезда граждан Грузии в РФ.

Я лично с 2012 года выступаю против вступления Грузии в НАТО. Почему? Да потому, что Грузия не контролирует 1/5 своих территорий, и, исходя из положений, не сможет вступить в альянс, не отказавшись от своих претензий на Абхазию и Южную Осетию. А ключи от восстановления территориальной целостности Грузии лежат в Кремле, а не в Брюсселе или Нью-Йорке. Это не мои слова, еще Шеварнадзе так считал. Я тоже убежден в этом. И не только от территориальной целостности, но и от экономической стабильности Грузии. Смотрите, не смотря на то, что торговых представительств России у нас тут нет, торгово-экономические показатели между нашими странами в два раза выше, чем до 2008, когда мы перенесли первый кризис в отношениях. Назовите мне еще такие страны, между которыми при отсутствии дипломатии, прямых путей сообщения (все восемь таможенно-пограничных пунктов заблокированы) и вообще фактически военном положении были бы такие цифры?

Мы во многом зависим от России. Например, 100% зерна мы поставляет от вас. 96% объектов энергогенерации находятся у российских компаний. Да даже нашей жемчужиной, минеральной водой «Боржоми» владеет российская компания. А шесть основных винных заводов Грузии имеют российский капитал и 67% всего нашего экспорта вин идет в Россию. Фактически мы плацентой привязаны к России, как младенец к матери. Без России мы не можем себя прокормить. Как мы дошли до этого — другое дело, но я говорю по факту что это так.

Нам как воздух нужна перезагрузка отношений с Москвой.

КОШКА БРОСИЛА КОТЯТ, ЭТО РУССКИЙ ВИНОВАТ

Между тем, в Тифлисе вся политика строится на антикремлевской риторике, при том что вот уже 20 лет страна, как заявляется, идет уверенным курсом в Евросоюз, дружит с США и Европой, регулярно проводит учения солдат НАТО на своей территории. Но до сих пор во всем, что происходит видят «руку Кремля». Показательный пример - даже скандал с разгоном ЛГБТ-парада в июле месяца и сторонники геев и противники связали с Москвой, бросая друг в друга одинаковые оскорбления.

Одни говорили, что проведения гей-парада в Тбилиси — коварный план России по раскачиванию лодки в патриархальной Грузии, при том что именно Запад в открытую все эти ЛГБТ движения и лоббирует, и спонсирует (более 60 миллионов евро в год — официальная цифра на поддержку НКО). Другие, что «орки Кремля» парад и разогнали, чтобы сбить Грузию с прогрессивного прозападного курса.

В начале июля планы властей Тбилиси провести в городе гей-парад обернулись беспорядками. Фото: REUTERS

- В политическом плане Грузия давно болеет «болезнью Форрестола». Если помните, это первый министр обороны США, которые с ума сошел и с криком «Русские идут» выпрыгнул с высокого этажа госпиталя. - Считает экс-министр безопасности Грузии Валерий Хабурзания. - Да, если проблемы в отношениях с Россией и серьезные. Но объясните мне вот такую ситуацию - проходили выборы президента Грузии. Первый кандидат - бывший высокопоставленный сотрудник МИД СССР и на тот момент еще гражданин РФ. Второй — дочь грузинских политических мигрантов, сбежавших от большевиков в Париж. Он ее обвиняет в том, что она человек Путина и агент России. И парижанка обвиняет своего конкурента в том же. То есть у двоих кандидатов не программа рассматривалась или направления деятельности, а то, кто кого больше обвинит в связях с Россией. Вот в чем «форрестолизм» заключается в Грузии. И, к сожалению, большинство общества этой болезнью заболело.

- И грустно и смешно, - говорит член представительства Хельсинской группы в Грузии Заза Габедава. - Приведу говорящий пример. Начальник главного управления патрульной полиции Тбилиси Георгий Гегечкори, его еще называли «главным палачом Саакашвили», за аресты всех неугодных Мише и Западу, сейчас спокойно живет в Москве, получил российское гражданство и контролирует один их рынков в центре города. А когда-то он первый кричал: «Россия — оккупант. Россия — вон!».

Такие крики и сейчас нет-нет, да слышны в Тбилиси. И одновременно с этим многие сейчас очень ждут, будет ли ответ Кремля на открытое обращение «Альянса патриотов».

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