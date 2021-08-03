«Законная» электроэнергия обходится потребителю почти в 10 раз дешевле, чем украденная

Ведутся работы по повышению надёжности электроснабжения потребителей. Фото: пресс-служба ПАО "Россети Московский регион"

Мы привыкли относиться к электричеству как к чему-то само собой разумеющемуся. Но что делать, если свет подается с перебоями? Подозреваете соседа в краже «вашего» электричества? И вообще за чей счет сейчас устанавливают «интеллектуальные счетчики» по всей стране? Редакция «Комсомольской правды» собрала 12 самых злободневных вопросов наших читателей и задала специалистам компании «Россети Московский регион».

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- Что делать, если погас свет?

- Как правило, причин у отключения света две: плановые или внеплановые работы энергетиков на энергообъектах. Посмотреть перечень плановых работ можно на сайте компании «Россети Московский регион» в разделе «Запланированные отключения».

Если вашего адреса не нашлось в перечне, то нужно обратиться в энергокомпанию по телефону «горячей линии» — 8 (800) 220-0-220. Специалисты контакт-центра помогут разобраться в причинах отсутствия света, а также сориентируют, когда энергоснабжение будет восстановлено.

- Мои родители живут в небольшом садовом товариществе, где постоянно отключается свет, а ответственных за это днём с огнём не найдёшь. Можно ли сделать так, чтобы «Россети Московский регион» взяли сети СНТ себе на оперативное обслуживание?

- Да, это возможно. Причём на территории Московского региона действует упрощенная процедура передачи электросетей садовых товариществ и коттеджных поселков на баланс компании «Россети Московский регион». В настоящее время «Россети Московский регион» не предъявляют технических требований к принимаемым сетям садовых товариществ и коттеджных поселков, которые имеют прямое технологическое присоединение к сетям энергокомпании. Единственное условие – обслуживание энергооборудования не должно нести угрозы жизни и здоровью персонала компании.

Важное нововведение 2021 года: теперь передать на баланс «Россети Московский регион» можно сети, технологически присоединенные к сетям других территориальных сетевых организаций (кроме РЖД) при условии, что сети находятся в хорошем техническом состоянии, отсутствует необходимость реконструкции и капитального ремонта.

Немного статистики. За 2 года и семь месяцев почти 3 100 СНТ и коттеджных поселков передали свои сети в управление компании «Россети Московский регион». Более подробную информацию об условиях передачи электросетей и способах подачи заявки вы можете получить на официальном сайте компании в разделе «Как передать Ваши сети».

УМНЫЙ СЧЕТЧИК УСТАНОВЯТ БЕСПЛАТНО

- Мне хотят установить новый «интеллектуальный» счетчик. Сколько это будет стоить, кто будет платить за его обслуживание?

- Так называемые «интеллектуальные» или автоматизированные приборы учета электроэнергии устанавливаются согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Установка этих приборов учета является бесплатной для потребителей, все затраты на обслуживание и эксплуатацию, а также на их поверку и замену, в случае неисправности, несет сетевая организация, либо гарантирующий поставщик, если вы живете в многоквартирном доме.

- А зачем нужны новые счетчики? У нас и старые хорошо работают. Что они дадут мне?

- Обладатели «интеллектуальных» приборов учета получают целый ряд преимуществ. Прежде всего, в отличие от своих аналоговых предшественников, «интеллектуальные» приборы учета позволяют дистанционно передавать текущие показания электроэнергии в энергокомпанию, подают сигнал об аварии в сети или несанкционированном вмешательстве. Кроме того, потребителю не нужно обслуживать и ремонтировать «интеллектуальные» счетчики — бремя эксплуатации полностью несет собственник прибора учета, то есть электросетевая компания или гарантирующий поставщик.

Тарифное меню такого прибора учета позволяет экономить электроэнергию, используя многотарифный учет, потребитель может самостоятельно корректировать нагрузку, переносить работу энергоемких приборов (стиральной, посудомоечной машины, обогревателей), например, на ночь, когда тариф ниже. Установка новых приборов учета позволяет повысить надежность и качество электроснабжения.

Потребителю рассказывают, как пользоваться пультом от "интеллектуального" счетчика. Фото: пресс-служба ПАО "Россети Московский регион"

АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ

- Есть подозрение, что соседи воруют электроэнергию. Используют специальные магниты в счетчиках, а нам напряжения не хватает… Что делать?

- Лучше всего позвонить на горячую линию компании «Россети Московский регион» — 8 (499) 951-06-49. Операторы примут все необходимые данные и передадут ответственным службам. Конечно же, звонок бесплатный, а анонимность гарантируется.

- Расскажите, что грозит недобросовестному потребителю электроэнергии? Например, если гражданин подключился в обход «сетевиков», чтобы сэкономить на электроэнергии?

- Энергетики регулярно проводят рейды по поиску самовольных подключений к электросетям и проверке приборов учета потребителей. Материалы по всем выявленным фактам неучтенного потребления направляются в правоохранительные органы для рассмотрения и привлечения нарушителей к административной и уголовной ответственности. Представим, что был выявлен факт подключения жилого дома к электросетям. Составляется акт о бездоговорном электропотреблении, согласно которому стоимость потребленного «бесплатного» электричества превысила 1,5 млн рублей. Для сравнения: «законная» электроэнергия стоила бы почти в 10 раз меньше, чем бездоговорное потребление.

Согласно статье 7.19 КоАП РФ самовольное подключение к электрическим сетям или самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на физических лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей. За повторное незаконное подключение с 2019 года штраф увеличен почти вдвое. За особо крупное хищение предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

ПЛОМБА СОРВАНА? СРОЧНО СООБЩИТЕ

- Что делать, если нарушена или сорвана пломба на приборе учета?

Необходимо срочно обратиться в ближайшее отделение или офис собственника прибора учета — сетевой компании, гарантирующего поставщика электроэнергии или управляющей компании многоквартирного дома.

Если прибор учета принадлежит компании «Россети Московский регион», то сообщить о сорванной пломбе также можно дистанционно:

• на сайте компании в разделе «Интернет-приёмная».

- Линия электропередачи проходит через участок. Насколько это законно?

- Необходимо обратиться в близлежащий Центр обслуживания потребителей компании «Россети Московский регион», где помогут составить соответствующее заявление. Заявление будет рассмотрено в течение 30 дней, после чего потребителю направят заключение о законности нахождения ЛЭП на его участке. Если будет установлено, что нахождение ЛЭП законно, но она создает препятствия потребителю в использовании участка, то на основании заявления может быть рассмотрен вопрос выноса ЛЭП за счет потребителя.

- Кто несет ответственность за организацию работы наружного освещения? И что делать, если не горит либо отсутствует наружное освещение?

- В соответствии с требованиями п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», организация благоустройства территории, включая освещение улиц, относится к зоне ответственности органов местного самоуправления.

- Расскажите о преобразованиях, которые произошли в процедуре технологического присоединения? Что сделано для упрощения процесса подключения и удобства клиентов?

За последние несколько лет была кардинально упрощена процедура технологического присоединения к электрическим сетям объектов малого и среднего предпринимательства. С 2012 года в Московской области количество необходимых для этого операций снижено в 10 раз и сейчас состоит из 1 процедуры, средний срок технологического присоединения сокращен с 281 до 20 дней, средняя стоимость снизилась – с 3,5 млн до 50 тыс. рублей (в 70 раз).

Компания «Россети Московский регион» уделяет большое внимание развитию интерактивных сервисов. С 2020 года в Московском регионе заявители с требуемой мощностью до 150 кВт – а их абсолютное большинство – могут подключиться к сетям онлайн, с полным исключением бумажного документооборота и необходимости «живой» подписи, так как подписание происходит путем онлайн-оплаты. Причем данные сервисы доступны не только в Личном кабинете на портале по технологическому присоединению, но и через мобильное приложение на платформах iOS и Android. Доля подобных заявок, поступивших онлайн, сейчас составляет 97% и продолжает расти.

Также стоит отдельно отметить, что с 1 июля 2020 установкой приборов учёта электроэнергии занимается сетевая организация, а не сам заявитель.

С 14 марта 2021 года предусмотрена возможность технологического присоединения объектов микрогенерации заявителей к объектам электросетевого хозяйства.

Потребители выбирают «Россети Московский регион» для технологического присоединения к электросетям, т.к. это возможность получать качественные услуги электроснабжения. Только за первое полугодие 2021 года «Россети Московский регион» присоединили к электрическим сетям компании более 30 000 потребителей на территории Москвы и области. Для присоединения своих объектов к электрическим сетям компанию «Россети Московский регион» за шесть месяцев 2021 года выбрали свыше 39 400 потребителей. Клиентам было выдано 911 МВт электрической мощности.

Первый в Московской области Центр управления сетями "Россети Московский регион". Фото: пресс-служба ПАО "Россети Московский регион"

ПОДМОСКОВЬЕ ОБНОВЛЯЕТ ИНФРАСТРУКТУРУ

- Какие новшества появляются в электросетевом комплексе Московского региона для надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей?

- Энергетики компании «Россети Московский регион» непрерывно работают над повышением надежности и качества электроснабжения потребителей, ищут новые технологии и разработки, позволяющие максимально сократить количество нарушений электроснабжения потребителей.

Например, в рамках объявленного компанией «Россети Московский регион» «Года клиента» энергетики активно внедряют новый вид работ на воздушных линиях 0,4-10 кВ - без снятия напряжения. Такой подход позволяет проводить внушительный перечень плановых и неотложных ремонтных работ без отключения потребителей. И допускаются только кратковременные перерывы в электроснабжении - для перевода потребителей на резервные схемы.

Стоит отметить, что прошедшая зима стала самой холодной за последние 10 лет. Объемы энергопотребления превысили исторический максимум и составили 18 390 МВт. Энергетики «Россети Московский регион» не допустили ни одного массового нарушения электроснабжения потребителей Подмосковья.

- Живу в Подмосковье и постоянно вижу работающих энергетиков «Россети Московский регион». С чем связана такая активность? Строятся новые сети?

- Компания «Россети Московский регион» по поручению губернатора Московской области совместно с Министерством энергетики Подмосковья развивают комплексную программу повышения качества электроснабжения потребителей. В рамках этой программы в 2021 году будут выполнены мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей в 12-ти муниципальных образованиях Московской области: Раменском, Пушкинском, Рузском, Орехово-Зуевском, Ленинском городских округах, а также в Домодедово, Щелково, Ступино, Чехове, Егорьевске, Истре и Красногорске. Все проводимые мероприятия по обновлению электросетевого комплекса позволят обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей.

В общей сложности будет заменено 1955 опор ЛЭП, 766 км неизолированного провода на современный и более надежный самонесущий изолированный провод (СИП), расчищено 323 га просек ЛЭП, отремонтировано 554 трансформаторных подстанций, а 21 трансформаторная подстанция полностью реконструирована.