Бегство белоруски Тимановской на Запад — прием времен холодной войны

Один вопрос: за кого будет бегать Тимановская? Вариант ответа не него тоже один: за Тихановскую, объявленную на Западе «президентом» Белоруссии. Фото: REUTERS

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, так и не появившись на беговой дорожке стадиона, заставила говорить о себе больше, чем о настоящих чемпионах Олимпиады в Токио. Стоило ей в аэропорту пожаловаться японским полицейским, что ее насильно увозят на родину агенты КГБ, как через день в ЕС ей предоставили статус беженки, а принявшая ее с семьей Польша даже предложила продолжить, при желании, спортивную карьеру.

Один вопрос: за кого будет бегать Тимановская? Вариант ответа не него тоже один: за Тихановскую, объявленную на Западе «президентом» Белоруссии и выдающую себя за лидера белорусской оппозиции. Кристина теперь побежит за Светланой - к светлому будущему от мрачной жизни при Лукашенко. И Светлана уже сказала, что смелая спортсменка имеет право на международную защиту и участие в Олимпиаде. Правда, спортивный арбитражный суд проявил политическую близорукость и отказался рассматривать апелляцию Тимановской на отстранение ее НОК Белоруссии (который возглавляет сын Лукашенко) от участия в Играх.

Оставался у бегуньи один выход - прыгнуть, как в омут, в политику. И не прогадала, тут же оказалась востребованной Западом как еще один непримиримый борец с «последним диктатором Европы». Правда, белорусские спортивные власти и коллеги беглянки из национальной олимпийской команды сильно сомневаются, что решение Тимановской было импульсивным и самостоятельным. Вспоминают, как девушка странно вела себя в последние дни, как резко менялось у нее настроение. Намек прозрачный: а не поработал ли кто из западных «доброжелателей» белорусского президента со спортсменкой, подтолкнув ее к такому решению?

Действительно, Батька в последнее время для Запада - как бельмо на глазу, еще и измывается по поводу миграционных бед в соседней Литве и в Евросоюзе, намекая, что понимает, как оно все вышло… Напрашивался ответный удар. Какой? Да вот же вам - спортсменка с Олимпиады от него сбежала! Представляете, что он со своей страной сделал?

«Невозвращенцы» - один из самых действенных инструментов холодной войны Запада с Советским Союзом и странами «народной демократии» в 70-80 годы прошлого века. Творческие зарубежные гастроли, международные соревнования или научные конференции тогда таили для нашей стороны большую угрозу: выдающиеся деятели искусства-спорта-науки выехали - и не вернулись. «Выбрали свободу», как тогда говорили.

Но с крахом советской системы этот инструмент потерял политическую остроту. Выехать в самую-самую капстрану? Да запросто, были бы деньги и дали бы визу. Подзабыли про него уже. И тут вдруг - опять!

Архаика, скажут знатоки жанра политических провокаций. Зато безотказная! Действует на нервы обывателя без осечки и дает убедительные поводы для нового давления на Лукашенко и санкций против Белоруссии. Стилистика ретро - холодной войны. Ведь не обвинять же Минск в том, что он своими хакерами результаты выборов в западных странах корежит. Этим модерном, что всем известно, занимаются Москва, Пекин и Тегеран.

Сделав ставку на хорошо проверенное старое, противники Батьки даже не замечают абсурдность поступка Тимановской. Ведь разъяснил же Александр Григорьевич раньше и на днях еще раз повторил уже с подробностями: Светлана Тихановская отъехала на Запад после совета с ним и даже больше - при его финансовой поддержке! Белорусский президент похлопотал за нее перед каким-то госпредприятием и то выделило ей «подъемные» на переезд в Литву для встречи с детьми - 15 тысяч долларов.

Тихановская это и не опровергает. Главное - она теперь на свободе и может бороться за свободу всех белорусов. До Байдена дошла! Что там говорить про посиделки с Меркель и Макроном… А теперь вот и Тимановская подключится, и эти две женщины спасут свою страну.

Кстати, посиделки диссидентов с западными лидерами - тоже архаика прошлой холодной войны. И еще был там один нюанс: под видом борцов с режимом спецслужбы соцлагеря виртуозно внедряли на Запад своих разведчиков и агентов. Немцы, чехи, венгры, поляки этим отличались. А потом вдруг - бац! Комментатор «Голоса Америки» - чешский или польский чекист, герой, много лет с риском для жизни пробывший в логове врага по заданию партии и сливавший все его происки и секреты доблестным защитникам социализма и демократии!

Так что, учитывая, что старая стилистика холодной войны опять востребована, надо помнить: под видом пламенных оппозиционеров и невозвращенцев могут выступать и «засланные казачки». Поди, разберись там…

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