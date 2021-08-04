Анекдоты: «Человек рожден для счастья, как птица для полета!» - любят позлорадствовать пингвины и страусы

- Стюардесса, почему мы летим и так трясемся?

- А кто вам сказал, что мы летим? Полоса вся разбитая, взлететь не смогли. До Челябинска всего 1000 километров - и так доедем.

***

Жена говорит мужу:

- Дорогой, а ты хоть помнишь, какой сегодня день?

- Конечно, дорогая! Сегодня сколько-то лет с тех пор, как мы с тобой чего-то там...

***

Тяжела доля народного избранника. Все, что могли, - запретили, все штрафы предусмотрели. Ну какую еще инициативу выдвинуть бедному депутату?

***

«Человек рожден для счастья, как птица для полета!» - любят позлорадствовать пингвины и страусы.

***

- 15? Ну надо же! А я бы вам лет 17 дал.

- Господин судья, вот совсем не смешно…

***

- Доктор, я слышу голоса...

- Понимаю, я тоже живу в панельном доме.

***

- Как ты думаешь, Машка его из армии дождется?

- Вряд ли. Она его с работы не всегда дожидалась.

***

Человек написал письмо владельцу небольшого отеля: «Я хотел бы взять с собой собаку. Она хорошо воспитана, конечно, не доставит хлопот. Вы не возражаете?»

Получил ответ: «Я содержу отель в течение многих лет, и никогда ни одна собака не украла мои полотенца, постельные принадлежности или картинку со стены. Я никогда не должен был вызывать полицию из-за того, что собака напилась и начала скандал в середине ночи. И никогда не случалось, что собака не оплатила счет. Поэтому с радостью приветствую собаку, и если она поручится за вас - вы также можете приехать».

***

У психиатра:

- Доктор, я всем просто так раздаю деньги, вот и вам хочу дать пару пачек...

- Наконец-то хоть один нормальный попался!

***

При выборе пляжной одежды самое главное - убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.

***

Поднимаясь с холодильником пешком на 16-й этаж, грузчик Николай подобрал 98 синонимов

к словосочетанию «плохие лифтеры». ***

Наши ученые не могут объяснить феномен, почему, однажды выйдя из народа, избранники плотно закрывают за собою дверь.

***

- Слушай, а давай купим тебе шнурки!

- Зачем?!

- Обмоем!

***

- Да, Петрович, для тебя единственный способ развеяться - это кремация!..