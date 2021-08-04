Анекдоты: «Человек рожден для счастья, как птица для полета!» - любят позлорадствовать пингвины и страусы

- Стюардесса, почему мы летим и так трясемся?
- А кто вам сказал, что мы летим? Полоса вся разбитая, взлететь не смогли. До Челябинска всего 1000 километров - и так доедем.
Жена говорит мужу:
- Дорогой, а ты хоть помнишь, какой сегодня день?
- Конечно, дорогая! Сегодня сколько-то лет с тех пор, как мы с тобой чего-то там...
Тяжела доля народного избранника. Все, что могли, - запретили, все штрафы предусмотрели. Ну какую еще инициативу выдвинуть бедному депутату?
«Человек рожден для счастья, как птица для полета!» - любят позлорадствовать пингвины и страусы.
- 15? Ну надо же! А я бы вам лет 17 дал.
- Господин судья, вот совсем не смешно…
- Доктор, я слышу голоса...
- Понимаю, я тоже живу в панельном доме.
- Как ты думаешь, Машка его из армии дождется?
- Вряд ли. Она его с работы не всегда дожидалась.
Человек написал письмо владельцу небольшого отеля: «Я хотел бы взять с собой собаку. Она хорошо воспитана, конечно, не доставит хлопот. Вы не возражаете?»
Получил ответ: «Я содержу отель в течение многих лет, и никогда ни одна собака не украла мои полотенца, постельные принадлежности или картинку со стены. Я никогда не должен был вызывать полицию из-за того, что собака напилась и начала скандал в середине ночи. И никогда не случалось, что собака не оплатила счет. Поэтому с радостью приветствую собаку, и если она поручится за вас - вы также можете приехать».
У психиатра:
- Доктор, я всем просто так раздаю деньги, вот и вам хочу дать пару пачек...
- Наконец-то хоть один нормальный попался!
При выборе пляжной одежды самое главное - убедиться, что ее хозяин отплыл достаточно далеко.
Поднимаясь с холодильником пешком на 16-й этаж, грузчик Николай подобрал 98 синонимов
Наши ученые не могут объяснить феномен, почему, однажды выйдя из народа, избранники плотно закрывают за собою дверь.
- Слушай, а давай купим тебе шнурки!
- Зачем?!
- Обмоем!
- Да, Петрович, для тебя единственный способ развеяться - это кремация!..