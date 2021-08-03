Сергей ШОЙГУ:Из 50 олимпийских медалей 34 взяли армейцы

Вот что он сказал:

- Железнодорожные войска приступили к реконструкции

БАМа на участке в 340 километров. Фронт работ рассчитан на 3,5 года. Там проходит стажировку и студенческий отряд обучающихся по военным специальностям Железнодорожных войск.

Фото: Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

- На первые курсы военных вузов зачислено более 13 тысяч курсантов. В 9 вузов, в том числе и Краснодарское летное училище, набраны девушки. Там конкурс более 12 человек на место, а в Военно-медицинской академии - более 20.

В кадетские, Суворовские и Нахимовское училища принято свыше 2800 воспитанников, в том числе 220 девочек.

- 109 представителей ЦСКА - ровно треть от всей нашей сборной - выступают на аренах Олимпиады в Японии. Атлеты ЦСКА уже принесли в копилку сборной России 7 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей. Из 50 олимпийских медалей, завоеванных россиянами (к 3 августа. - Ред.), 34 взяли армейцы! Поздравляю всех нас с этим впечатляющим результатом.