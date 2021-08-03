Участницы скандальной рекламы «ВкусВилла» покинули Россию

30 июня сеть магазинов "ВкусВилл" опубликовал серию рекламных изображений «Рецепты семейного счастья». Среди героев рекламы присутствовала ЛГБТ-семья из четырех женщин — пара, сестра одной из девушек и её мать. Фото: Shutterstock

Участницы рекламного проекта сети магазинов «ВкусВилл», в котором рассказывалось о матриархальной семье, поддерживающей ЛГБТ-ценности, эмигрировали в Испанию. В настоящий момент девушки находятся в Барселоне и чувствуют себя в безопасности:

«Огромное спасибо тем, кто рискнул высказать нам поддержку! Благодаря вам мы не сдались! Для нас всех это было тяжёлое испытание, мы все в нелёгком психологическом состоянии. Но море, солнце и доброта лечат! Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьей!» — сообщила глава семьи Юма в Instagram, сопроводив пост хештегом #мынеошибка.

30 июня сеть магазинов "ВкусВилл" опубликовал серию рекламных изображений «Рецепты семейного счастья». Среди героев рекламы присутствовала ЛГБТ-семья из четырех женщин — пара, сестра одной из девушек и её мать. Женщины рассказывали о том, как делят бытовые обязанности в семье, о том что что веганки, любящие хумус, а также активистки в области защиты прав человека. При этом у них разные профессии, в основном в области образования. Статья на сайте магазина описывала бытовые условия жизни разных семей, но внимание соцсетей привлекла именно семья из двух поколений лесбиянок. Многие пользователи восприняли такую рекламу, как пропаганду нетрадиционных отношений.

Реклама провисела на сайте пять дней, будоража российское общество, а представители «Вкусвилла» продолжали гнуть свою линию, отвечая критикам, что сознательно поместили сюда семью Юмы, заранее зная, что многим это не понравится. Тогда многие начали заявлять, что откажутся от покупок в магазинах сети «пропагандирующей ЛГБТ». И компания сдалась - статью удалили, а на ее месте появились извинения с подписями всех руководителей сети. Всех, кроме несчастного пиарщика, допустившего ляп. Руководители назвали публикацию с участием ЛГБТ-семьи ошибкой из-за непрофессионализма отдельных сотрудников. В свою очередь уже представители ЛГБТ-сообщества раскритиковали такое решение «ВкусВилл» и обвинили ритейлера в неуважении к покупателям. А сам «ВкусВилл» сообщал об угрозах, поступающих героиням скандальной рекламы.

И вот квир-семья в Европе:

«К сожалению, из-за этой непростой ситуации с «ВкусВиллом» мы остались без работы и без дома, — поделилась в своем инстаграм Мила, дочка Юмы.

Также она попросила подписчиков помочь найти ей и ее семье работу. Но работать она может только дистанционно.

Также благодаря инстаграму Юмы мы узнали, что она бабушка и что в их семье растет еще и маленькая 8 летняя девочка...

А в интернете уже строят версии, что семья из рекламы «ВкусВилл» то ли просто ловко воспользовалась скандалом, что бы «свалить в Европу» и попросить там убежища как пострадавшая от гомофобов. То ли с самого начала ради этого побега вся история с ЛГБТ-рекламой и затевалась...

МНЕНИЕ

Вкусвилл снял оскорбившую покупателей статью. А радужный флаг над магазином остался

Наш обозреватель Ульяна Скойбеда - о попытке маленькой торговой сети плюнуть в 140-миллионное традиционное общество (подробности)