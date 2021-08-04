В Москве 29-30 сентября состоится первый конгресс Ecumene 2021 по устойчивому развитию

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В Москве 29 и 30 сентября при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН) состоится первый конгресс Ecumene 2021 по устойчивому развитию. Мероприятие будет посвящено вопросам ответственного финансирования.

На конгрессе у участников будет возможность детально изучить цели устойчивого развития ООН до 2030 года, которые представители организации ставят перед человечеством через новые ориентиры по трансформации. Для эффективной адаптации к этим новым условиям потребуется определённые усилия со стороны различных стран, бизнеса и гражданского общества.

Важным фактором этого процесса является формирование общих правил игры в новой экономической реальности. В ней Россия как раз станет главной на карте мирового климатического баланса. Ее роль будет заключаться в становлении страны глобальным экологическим донором.

Что касается спикеров международного конгресса Ecumene 2021, то на мероприятии выступят одни из самых компетентных представителей государств. Среди них посол программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Вячеслав Фетисов, руководитель проекта Pristine Seas, National Geographic Society Сала Энрик, чрезвычайный и полномочный посол Великого Герцогства Люксембург в РФ (в отставке) Кнебелер Жан-Клод, директор программы "Зеленая экономика", WWF России Михаил Бабенко и многие другие.

В первый день, 29 сентября, в рамках программы запланировано:

- пленарное заседание; Building Back Better; глобальный переход к устойчивому развитию;

- финансирование устойчивого развития;

- устойчивое развитие и потоки капитала; лидерство и синергия: объединяя климат и финансы;

- роль финансовых посредников, владельцев и управляющих активами

- экономика и финансы биоразнообразия

Во второй день, 30 сентября, участники мероприятия будут обсуждать:

- роль государственного сектора: вызовы и возможности;

- роль реального сектора экономики в переходе к устойчивому развитию;

- международные финансовые инициативы: анализ и масштабируемость; универсальные решения в области ответственного финансирования;

- устойчивая экономика в Арктике; устойчивая экономика и ответственные финансы в регионе;

- "Синяя" экономика: финансирование сохранения и развития морских и водных экосистем;

- заключительная сессия; следующие шаги по достижению Целей устойчивого развития ООН до 2030 года.