Директор певицы МакSим: Самое страшное уже позади

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Здоровье исполнительницы хита «Знаешь ли ты» продолжает волновать ее поклонников. Не раз говорилось о том, что артистка в шаге от смерти - кома, подключение к аппарату ИВЛ... И вот наконец хорошие новости, которые сообщила поклонникам МакSим через соцсети директор певицы.

«Мне удалось пообщаться с Мариной (настоящее имя МакSим. - Ред.) лично по видеосвязи через доктора, - пишет Маргарита Соколова. - Ее действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше, настрой очень позитивный и боевой, легкие восстанавливаются. Мы и пошутили, и посмеялись. Безусловно, сейчас предстоит долгий этап восстановления, но могу сказать, что самое страшное позади. В новостях немного преувеличили - телевизора в реанимации нет, и врачи не возят ее по реанимации. Во-первых, это запрещено, во-вторых, врачи заняты своим делом, а не катанием пациентов по больнице. Передала ей все ваши приветы и пожелания. И Марина передает всем огромный привет и благодарность тем, кто переживал за нее, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично...»