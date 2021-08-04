1 сентября 2021 года стартует «Финатлон для старшеклассников»

XVII Всероссийская Олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг 2021-2022г включена в Перечень олимпиад, победа в которых дает возможность льготного поступления в ВУЗы страны. Проект приказа Минобрнауки РФ опубликован 20.07.2021г.

В прошедшей Олимпиаде приняли участие 72369 школьников из 85 регионов страны. В финал прошли 5367 участников. Победителями стали 52 старшеклассника, призерами - 102 старшеклассника.

В этом году к участию приглашаются учащиеся 8-11 классов средних школ, а также студенты средне-специальных учебных заведений. Участие в Олимпиаде бесплатное. Олимпиада проводится на русском языке.

Регламент проведения Олимпиады в 2021/22 учебном году включает:

• регистрацию участников: с 1 сентября по 20 ноября 2021 года;

• первый этап в форме заочного конкурса: с 7 по 20 декабря 2021 года;

• финальный этап, который состоит из тестирования, письменной работы (кейсов и задач) и блиц игры: с 15 по 28 февраля 2022 года.

Финал Олимпиады в этом году будет проходить в нескольких десятках субъектов РФ. О месте проведения конкретного финала Оргкомитет сообщит каждому участнику. В организации «Финатлона для старшеклассников» принимают участие более пятидесяти ВУЗов нашей страны.

В марте 2022 года в Москве и Московской области пройдут традиционные итоговые мероприятия «Финатлона для старшеклассников», которые предусматривают лекции, культурную программу, экскурсии, встречи с ведущими экспертами в области финансов и защиты прав потребителей, круглые столы, торжественную церемонию награждения победителей. Окончательное решение о проведении итоговых мероприятий зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации.

Для подготовки к участию в «Финатлоне для старшеклассников» на сайте www.fin-olimp.ru подготовлены методические материалы по темам Олимпиады, электронная библиотека, также можно ознакомиться с работами победителей и призеров Олимпиады прошлых лет.

Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде можно с 01 сентября по 20 ноября 2021 года на сайте: www.fin-olimp.ru.

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