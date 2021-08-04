Прохожие нашли повешенную женщину в лесу Солнечногорска

В полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины в лесном массиве рядом с поселком Лунево. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшную находку сделали жители поселка Лунево Солнечногорского района Подмосковья. Прогуливаясь по лесу, жители увидели жуткую картину - на одном из деревьев висело тело женщины. Очевидцы сразу вызвали полицию на место происшествия.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины в лесном массиве рядом с поселком Лунево. Прибывшие на место оперативные службы констатировали смерть неизвестной женщины. Погибшая была на одном из деревьев. Предварительно установлено, что тело провисело в лесу около двух недель», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тело неизвестной женщины было доставлено в морг на судмедэкспертизу, которая должна установить точные причины смерти. Установить личность погибшей пока не получилось. В настоящий момент неизвестно, что именно произошло, следователи проверяют все версии случившегося и выясняют обстоятельства инцидента.

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