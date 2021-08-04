«Еще одна стратегия»: Чиновники вспомнили, что нефть у нас скоро кончится

Несмотря на все «зеленые» инициативы, мировое потребление нефти с каждым годом только растет.
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Глобального энергопереход. Примерно так можно назвать общемировую тенденцию отказа от углеводородного сырья. И хотя российские нефтяники продолжают повторять старую мантру («Нефть еще долго останется главным ресурсом»), готовиться к худшему все-таки нужно. В правительстве решили начать с того, что там умеют делать лучше всего – написать долгосрочную стратегию «адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу». На стол премьеру ее обещают положить в начале 2022 года, а сама она будет содержать прогноз развития событий до 2050 года, пишет РБК.
Развитые страны мира идут по этому пути уже много лет. Они постепенно сокращают долю нефти и газа в своих энергобалансах. Где-то этот процесс идет успешно, где-то не очень. Но в целом доля возобновляемых источников растет. В Европе появляется все больше ветряков и солнечных станций. Цель, которую ставят власти, сделать энергию максимально «зеленой». Под этим соусом младших членов Евросоюза заставляют закрывать угольные и даже атомные станции.
Тем не менее полностью заменить российский газ те же европейцы не смогут. У возобновляемых источников есть фундаментальная проблема – большая зависимость от природных факторов. Условно, дует ветер и светит солнце – есть электричество в розетке. Нет ветра и облачно – электричества нет. Хранить выработанную энергию в больших количествах пока не научились. Для этого нужны супер-аккумуляторы. Их разработка ведется во всем мире. Но пока работающих образцов нет, зависимость от долгоиграющего сырья (например, газа, угля, энергии атома и воды) остается большой.
В частности, это показала прошедшая зима. Во время аномальных морозов и максимальных нагрузок на электросети возобновляемые источники выходили из строя. И на них нельзя было положиться. В Техасе сотни тысяч людей несколько дней жили без электричества и, соответственно, отопления. А в Швеции власти призывали людей «меньше пылесосить», потому что стране, находящейся под властью «зеленых», пришлось расконсервировать единственную в стране станцию, работающую на мазуте, а также закупать дорогую электроэнергию в Польше, где еще остались угольные станции и не было проблем с генерацией.
Несмотря на все «зеленые» инициативы, мировое потребление нефти с каждым годом только растет. Исключение - пандемия. Спрос на природный газ в Европе, если исключить природные факторы, тоже стоит на месте и не снижается. Он уже много лет колеблется в районе 500 – 600 млрд кубометров в год. И доля Газпрома не падает, а даже растет (сейчас около трети).
Тем не менее исключать постепенного отказа от нашего сырья не стоит. Если развитые страны поставили себе такую цель, то будут к ней идти. Наша задача – подготовиться к такому энергопереходу. Сейчас продажа нефти и газа приносит в бюджет половину экспортных доходов. И это очень большая зависимость. Ведь реальные доходы от продажи сырья зависят и от объемов, и от цены. Если спрос на углеводороды будет падать, их стоимость тоже снизится. И тогда при падении спроса всего на 10%, мы можем лишиться 20% и даже 30% наших доходов. А это уже существенно. Плюс ко всему дешевые ресурсы истощаются. Добыча становится все менее рентабельной.
Один из нацпроектов правительства – рост доли несырьевого экспорта. Голубая мечта чиновников – зарабатывать на продаже других товаров и услуг. Но пока это плохо получается. Отдельные успехи есть (по зерну, машиностроению, продуктам питания, вакцинам от ковида и даже мультикам), но с доходами от продажи нефти и газа эти поступления не сравнятся.
Как считают многие эксперты, мы стоим на пороге новой технологической революции. Если будут найдены и внедрены на промышленном уровне новые источники энергии, появятся супер-аккумуляторы, мир окажется в совершенно новой реальности.
- Новая революция не сильно отличается от предшественницы — промышленной революции XVIII—XIX веков. Отличий нет ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности. Зато она отличается в скорости — она займет всего около 30–50 лет, - цитирует спецпредставителя президента по устойчивому развитию Анатолия Чубайса РБК.
Главный вопрос – будет ли готова к такому переходу российская экономика. Собирать круглые столы и писать стратегии это не мешает. А делать что-то конкретное стимула пока нет.
- В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются, - считает Чубайс.
Все по классике: «Кризис – это возможности». Остается лишь понять, сможем ли мы ими воспользоваться. Стоит признать, стратегическое планирование – не конек наших властей. В сущности, российские чиновники мало чем отличаются от основной массы населения. Россияне, как правило, живут одним днем и не слишком задумываются о будущем. Это наглядно показывают пенсионные настроения. О выходе на заслуженный отдых и о том, что нужно бы к этому времени сформировать собственные накопления, большинство вспоминает лишь за пару лет до наступления пенсионного возраста.
Другими словами, пока «глобальный энергопереход не клюнет, наш чиновник не почешется». А когда клюнет – будет уже поздно. Есть небольшая вероятность, что новая стратегия окажется работающей. Но это скорее удел убежденных оптимистов. Тех, что верили в «Стратегию-2020», удвоение ВВП и две «Волги» за один ваучер.