Ледяные ванны для мужчин, сколько курят спортсмены и можно ли пиццу после тренировок: белорусский физиотерапевт - о ЗОЖ, беге и идеальном ужине

Физиотерапевт уверен: необходимо технически правильно выполнять упражнения, даже правильно бегать – это сложно. Вообще, начинать заниматься чем-то новым нужно с тренером. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Чтобы работать в спортивной медицине, можно получить любое медобразование, от травматолога до гинеколога, - объясняет Женя. - А затем пройти переподготовку, например, на врача спортивной медицины, физиотерапевта или массажиста. Я не ставил цели работать в спорте, хотя изначально моя специализация – как раз медико-реабилитационное дело. В студенческие годы мне предложили попробовать себя в качестве массажиста в волейбольном клубе «БАТЭ-БГУ». Так и затянуло на десять лет. В разные периоды работал с теннисистами, юниорскими и молодежными сборными по волейболу.

В волейболе, кстати, самые частые травмы – растяжение и разрыв связок голеностопа в следствие его подворота, а еще травмы коленей, спины и плеч. У девушек чаще всего первая реакция – шок, потом - боль и слезы. Парни же обычно терпят, сжав зубы. После травм, которые требуют оперативного вмешательства, процесс восстановление самый долгий - от полугода. И скорее всего, повреждение будет беспокоить всю жизнь. А некоторые спортсмены и в принципе вынуждены завершать карьеру.

Физиотерапевт волейбольного клуба Евгений Далинкевич. Фото: Личный архив

СРЕДИ ПРИЧИН ТРАВМАТИЗМА – ЛИШНИЙ ВЕС

- Как можно помочь игрокам ускорить процесс восстановления? Правда ли, что вы заставляете их купаться в ледяной ванне?

- После травм и тяжелых нагрузок широко используется лечебная физкультура, массаж, физиопроцедуры - в том числе и лечение холодом. Любая травма вызывает воспаление и отек. Поэтому после нагрузки нужно охлаждать поврежденный участок. Использую обычный лед, но мечтаю обзавестись специальным прибором «ледяные сапоги». А после тренировок действительно используются ледяные ванны для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, восстановления мышц и выведения молочной кислоты. Это популярно в мужских командах. С женским организмом все сложнее, много факторов риска.

Еще использую магнит, лазер. Они обладают широким спектром действия, применяются как после нагрузок, так и в период реабилитации. А приборы миостимуляции, то есть воздействие током, помогают разработать поврежденную мышцу или, наоборот, снять нагрузку.

- Наверное, не всегда удается полностью решить проблему?

- Конечно, многие спортсмены выступают с травмами. В волейболе, например, выходят на площадку со сломанными пальцами рук, растяжением голеностопа, грыжей. Чтобы снизить боль, применяются корсеты для спины, фиксаторы голеностопа, кинезиотейпирование, основное назначение которого – снятие отека и снижение боли. В крайнем случае, используются обезболивающие в виде уколов или таблеток.

Для физических нагрузок важна разминка. Фото: EAST NEWS

Вообще, травму легче предотвратить, а не лечить. В тренировку обязательно надо включать профилактические упражнения из лечебной физкультуры. Причины травматизма разные: недостаточная разминка, перегруз организма, лишний вес и т. д. Кстати, молодое поколение спортсменов чаще обращается за медицинской помощью. Хотя некоторые продолжают играть через боль из-за страха оказаться вне состава. Повреждение, которое устраняется за неделю, может вылиться в серьезную травму.

Девушки лучше переносят лечебный массаж и более требовательны к массажисту. Кроме травм бывают и другие проблемы. Например, воспаление собственной связки надколенника и протрузии (изменения в поясничном отделе позвоночника) из-за больших прыжковых нагрузок, нарушение менструального цикла и гормонального фона у девушек.

- Как сказался COVID-19 на здоровье спортсменок?

- Мы восстанавливались очень долго, несмотря на то, что большинство спортсменок переболели бессимптомно. Наблюдалась отдышка, сбои сердечного ритма, скачки давления. У многих обострились проблемы с суставами.

Какой ЗОЖ самый ЗОЖный? Фото: Дмитрий Ахмадуллин

ЭНЕРГЕТИКИ – АДСКАЯ СМЕСЬ, А ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ ХОРОШО СЪЕСТЬ БАНАН

- В интернете много видео, где спортсмены едят пиццу в раздевалке. Такое блюдо возможно в их рационе?

- Наверное, обрадую любителей спорта: да, оно не запрещается. Почти у всех футбольных команд Италии в раздевалке после игры стоит кола и пицца. Дело в том, что после физических нагрузок образуется белково-углеводное окно, и первые 30-40 минут поступившие в организм белки и углеводы пойдут на восстановление. Если не делать перекус после тренировки, то организм вынужден брать белки из собственных мышц. Последний прием пищи до тренировки я рекомендую делать за 1,5 – 2 часа.

Типичный обед в период соревновательной деятельности – макароны, курица, овощной салат. Непосредственно перед физнагрузкой можно съесть быстрый углевод, например, банан. Это даст энергию. В волейбольном «БАТЭ-БГУ» мы пили кисель. Но если цель – похудеть, то будет другая картина. Нужно конкретно под человека и его образ жизни составлять рацион питания. Всем рекомендую не употреблять энергетики - это адская смесь кофеина и сахара. В исключительных случаях можно использовать специальные спортивные энергетические напитки, например, гуарану - она дает мощный заряд энергии, но увеличивает нагрузку на сердце и может вызывать судороги.

- А вот известный футболист Лев Яшин выкуривал полпачки папирос в день. Как сейчас в спорте с курением?

Травматизм при занятиях спортом возникает по ряду причин. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Раньше и в мужских, и в женских командах такое встречалось очень часто. Доходило до того, что курило и 50% игроков. Сейчас это не модно. Могут курить 1-2 человека, а то и вовсе никто. Средний возраст профессионального спортсмена 20-30 лет. В этот период организм хорошо адаптируется, и курение практически не влияет на результаты. Проблемы с одышкой, скачками давления появляются позже. Встречаются даже курящие пловцы, но они чаще используют заменители никотина.

СОВЕТЫ ВРАЧА

Правила для приверженцев ЗОЖ

- Обязательно уделяйте достаточно времени разминке, это может быть растяжка, легкий бег, раскатка на массажном валике. Большинство травм именно из-за плохой разминки.

- Необходимо технически правильно выполнять упражнения, даже правильно бегать – это сложно. Вообще, начинать заниматься чем-то новым нужно с тренером. От уроков на YouTube вряд ли получится эффективная тренировка.

- Обязательно нужно чередовать кардио- и силовые нагрузки. Скажем, в приложение Freeletics неплохо подобраны комплексы упражнений, но к информации в интернете надо подходить критически.

- В конце тренировки – заминка. То есть восстанавливающие упражнения для мышц, на которые была нагрузка и растяжка. Без заминки мышцы зажимаются, что влияет на другие системы организма. Например, когда мышцы шеи в гипертонусее, начинает болеть голова и немеют пальцы рук.

- Старайтесь больше двигаться. Движение – это жизнь. Если у вас сидячая работа, то 10000-12000 шагов в день уже достаточная нагрузка.

- Обязательно нужно пить много воды, не чай или напитки - их организм распознает как пищу и усваивает по другой схеме.

- Еще моя рекомендация – не ешьте после 19:30. Если возможно – лучше уснуть голодным. Для «притупления» чувства голода можно попить теплой воды, если ее употребление на ночь не приводит к отекам. Пример ужина – рыба, овощи, кисломолочные продукты, яичный белок (считается, кстати, что он помогает жиросжиганию).

- Важный аспект – не менее 8 часов сна ночью, а спортсмены спят и днем (30-60 мин – и организм снова полон энергии). Недостаток сна может привести к травмам и заболеваниям.

ЗОЖ - это хорошо. А в сочетании со здоровым сном - еще лучше. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ВОПРОС РЕБРОМ

- Спортсменам действительно так больно, как они порой показывают на игровом поле?

- В начале карьеры я верил всем. Сейчас уже знаю, как выявить симулянта. Болеть должно по определенной схеме. Я задаю вопросы, какого плана боль, болит ли в том или ином положение, провожу тесты. Если ответы спортсмена и показатели не складываются в общую цепочку, скорее всего, он просто решил отдохнуть.

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