Какие школы требуют капремонта? «Единая Россия» передала Минпросвещения список региональных учебных заведений

В следующие два года должно быть отремонтировано максимальное количество школ, которые сегодня имеют проектно-сметную документацию (ПСД), отметил 4 августа первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами учебных заведений в регионах.

«ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ «ПЕРВУЮ СКРИПКУ»

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент России поручил «Единой России» на съезде партии 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепят в народной программе партии. В свою очередь, фракция партии в Госдуме окажет федеральному правительству и региональным властям всестороннее содействие в подготовке программы капремонта школ.

«Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта, - сообщил Андрей Турчак. - Наша задача – этот реестр вместе отработать, и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023-2024 годов обеспечить силами фракции «Единой России» финансирование данной программы».

Политик призвал однопартийцев вместе с министерствами образования регионов создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы - от проектно-сметной документации и проведения экспертиз до приемки работ.

«Безусловно, директора школ и родительские комитеты должны здесь играть «первую скрипку», и ни один акт приемки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы», - пояснил Андрей Турчак.

Сельская школа порой выполняет не только образовательные функции, но и выступает в роли социокультурного центра на территории региона. Поэтому важно не только отремонтировать стены, привести школу в нормативное состояние, считает управленец, но и наполнить ее новым содержанием.

«ХОТИМ РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ»

Одним из таких объектов станет школа в поселке Родина в Псковской области. Здесь помимо капремонта в рамках партпроекта будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Здание школы в поселке Родина введено в эксплуатацию 1 сентября… 1907 года. Разумеется, учебные классы не соответствуют современным требованиям и нормам СанПиН, в том числе по пожарной безопасности. Здание требует ремонта, оно не соответствует требованиям доступности среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы хотим расти и развиваться. Очень надеемся, что благодаря этой программе у нас это получится», - говорит директор школы Сергей Воронин.

Обновление школ в регионах позволит решить и кадровую проблему, уверен губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Васильев.

«Огромный стимул для молодых педагогов приходить на работу в обновленные школы на высококвалифицированные рабочие места. Это серьезное подспорье для омоложения кадров в сельских школах», - заявил он. В регионе одной из первых в программу капремонта вошла школа в поселке Лальск Лузского района.

«Остро стоит проблема износа инженерных коммуникаций, замены окон. Мы очень надеемся на программу партии, которая, я надеюсь, поможет нам в ремонте школы», - сказал директор учебного заведения Андрей Зарубин.

Средства на проектно-сметную документацию для ремонта здания будут предусмотрены в бюджете Кировской области, отметил губернатор Игорь Васильев.

«СДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ОЖИДАНИЯ»

Андрей Турчак призвал всех глав регионов обратить внимание на разработку проектно-сметной документации.

«Плечо поддержки федеральной существенно. Основные затраты берут на себя федеральные власти. Давайте мы напряжемся, и у себя в бюджетах предусмотрим или в рамках поправок в текущем году, или в рамках утверждения бюджета на 2022 и плановый 2023-2024 годы средства на проектно-сметную документацию», - отметил политик.

В целом начиная с 2022 года планируется ремонтировать 1500 школ ежегодно – скорректировать программу удалось при поддержке «Единой России». За пять лет в порядок приведут 7211 зданий образовательных учреждений, сообщил федеральный министр просвещения Сергей Кравцов.

«Депутаты «Единой России» посетили школы и убедились, что они давно не ремонтировались и этого ждут жители, - сообщил министр. - Мы должны сделать все, чтобы их ожидания оправдать. Мы поможем регионам с проектно-сметной документацией, чтобы поручение Президента исполнить в срок».