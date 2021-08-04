Дерипаска призвал россиян не надеяться на рост доходов и подъем экономики: Прав ли миллиардер

Миллиардер критикует политику ЦБ уже много лет и мимо такого события точно не должен был пройти. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

ПРОЩАЙ, НАДЕЖДА

Удивительное дело: Центробанк России резко поднял ключевую ставку, а Олег Дерипаска целых десять дней не комментировал эту новость! Миллиардер критикует политику ЦБ уже много лет и мимо такого события точно не должен был пройти. А тут - тишина. Мы даже забеспокоились.

Напомним, ключевая ставка - это процент, под который ЦБ дает деньги коммерческим банкам. 23 июля Центробанк объявил, что поднимает ее с 5,5 до 6,5 процентов. Так банкиры надеются замедлить инфляцию. Идея такова: следом за ключевой ставкой вырастут проценты по кредитам, люди и компании станут меньше брать в долг, спрос на товары и услуги упадет и рост цен замедлится. В нынешнем году ЦБ уже поднимал ставку на 0,5%, но чтобы на целый процент - такое впервые.

И вот утром 4 августа олигарх, пусть и с запозданием, но хлестко приложил ЦБ в своем Telegram-канале. Вместо фирменного остроумия Дерипаски сообщение пропитано глубокой, искренней тоской. Приводим пару абзацев из этого печального, не побоимся этого слова, эссе.

«Очень странно выглядят заявления последних полутора месяцев от ЦБ, который продолжает видеть какое-то якобы неконтролируемое повышение спроса в экономике, который нужно задавить, «сбалансировать» немедленным повышением процентных ставок... Задрав ставки до запредельного уровня, Центральный Банк подрывает сами основы долгосрочного экономического роста.

Наивно считать, что Центробанк своими действиями (а ставки по коммерческим кредитам двинулись к 9%) может остудить мировую инфляцию. Этого он точно не добьется. А чего он добьется – это возврата к стагнации последних 5 лет с точки зрения экономического роста и увеличения инвестиций в основной капитал. Значит, прощай, надежда на повышение доходов населения, прощай, надежда на модернизацию промышленности»

НА ТОНУЩЕМ КОРАБЛЕ НЕ ДЕЛАЮТ КАПРЕМОНТ

Таким образом, заявление Дерипаски сводится к трем основным моментам:

1. Подъем ключевой ставки приведет российскую экономику и промышленность к стагнации.

2. Увеличение ставки не остудит цены, которые растут из-за мировой инфляции.

3. Все это приведет к тому, что доходы россиян расти не будут.

Погоревав о будущем (а заодно о прошлом и настоящем) российской экономики, мы закрыли Telegram-канал Олега Владимировича и решили выяснить: все и правда так плохо? Или плохо, но не настолько? Ответить на эти вопросы мы попросили аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея Коренева.

- Олег Дерипаска высказался очень эмоционально, но доля правды в его словах есть, - то ли обрадовал, то ли расстроил нас Алексей Коренев. - Центробанк находится между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, они должны заботиться о росте экономики, с другой - сдерживать рост цен. Сейчас инфляция в стране достигла 6,5%, продукты подорожали на 7,9%. И если не поднимать ставки, люди продолжат активно кредитоваться, спрос будет расти и это еще больше подстегнет инфляцию. А если не притормозить пыл банков в части выдачи займов, мы можем доиграться до кредитного пузыря. Поэтому здесь Центробанк понять можно: других простых способов побороть инфляцию, кроме подъема ключевой ставки, нет. Либо же надо глобально реформировать экономику. Но на тонущем корабле капремонт не затевают: надо латать пробоины. Сейчас кризис, не время для серьезных перемен.

При этом более высокие процентные ставки не только резко остужают рост цен, но и, действительно, притормаживают экономическое развитие. Поскольку «более дорогие» заемные средства замедляют деловую активность, снижают спрос.

- То есть стагнация, о которой говорит Дерипаска, все-таки будет?

- Будет замедление темпов роста экономики. Мы будем восстанавливаться не так быстро, как хотелось бы. А что касается стагнации… Мы и так уже много лет находимся если не в стагнации, то в стадии очень медленного роста. В последние годы темпы роста российской экономики отстают от мировых. Но тут одно из двух: либо мы ускоряем развитие экономики и получаем серьезный рост цен, либо мы поднимаем ключевую ставку и притормаживаем и инфляцию, и экономику. А простому потребителю неинтересны макроэкономические показатели. Ему важно, что он может купить на свою зарплату или пенсию.

- Но Дерипаска говорит о том, что цены у нас растут из-за мировой инфляции и поэтому изменение ставки российского Центробанка тут не поможет.

- Конечно, мировая инфляция имеет важное значение. Но не только от нее зависит рост цен в России. И хотя бы на внутренние причины роста цен (высокий спрос, раздача дешевых кредитов, - Ред.) мы можем повлиять.

- Так все-таки, поможет рост ключевой ставки снизить инфляцию?

- Здесь нельзя что-то гарантировать. До сих пор подобные механизмы срабатывали. К тому же сейчас на цены начинают влиять и другие факторы: созревает новый урожай, снижается инфляция в мире, дешевеют энергоносители, металлы, древесина. Но и ключевая ставка свою роль тоже должна сыграть.

- А что будет с доходами? Дерипаска призывает попрощаться с надеждой на повышение доходов населения.

- Росстат сообщает, что номинальные зарплаты в стране растут (на 9,5% в год, - Ред). Но важно понимать, что их оценивают в основном по крупным и государственным предприятиям. Малый и средний бизнес выпадают, а «серый» сегмент, который занимает у нас почти четверть экономики, вообще не учитывается. А в этих секторах экономики зарплаты падают. Уверяю вас, если опросить россиян, подавляющее большинство скажет, что их доходы за последнее время снизились. И я полагаю, доходы людей расти не будут или даже продолжат снижаться. Для роста доходов россиян пока нет экономических предпосылок. И увеличение ключевой ставки тоже сыграет в этом свою роль: если она притормозит экономический рост, то и доходам расти не с чего. К тому же многие россияне не получат доступа к дешевым кредитам и потребление снизится. Высокие ставки бьют по доходам, это общеизвестная вещь.

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