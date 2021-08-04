Налог на мясо для защиты экологии: безумная идея или нас правда ждет такое будущее

Работа мясного отдела супермаркета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В России может появиться налог на мясо. Не пугайтесь — это пока футурология. В рамках рассуждений о том, как нам сократить выборы парниковых газов и ограничить «углеродный след». Сегодня речь уже идет об углеродном налоге на производство, например, традиционных видов топлива с большим выбросом СО2. Евросоюз собирается вводить такой налог с 2023 года на импортную продукцию. А там, глядишь, всякое может случиться — дойдет дело в рамках борьбы за климат и до ограничений в животноводстве.

Примерно с такими идеями выступил на проектно-образовательном мероприятии "Архипелаг 2121" спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

- По мере того, как температура (на планете — ред.) будет расти, модели будут пересматриваться в сторону других источников СО2. Например, сельского хозяйства. Через несколько лет мы сначала будем громко возмущаться, а потом вынуждены будем, например, принять налог на мясо, - заявил он.

Идея немедленно вызвала шквал негодования в соцсетях. Мало нам уже имеющегося роста цен на продукты, теперь еще и мясо подорожает ради борьбы с изменениями климата?

- На мой взгляд, налог на мясо в российских условиях — не более чем футурология, - прокомментировал «КП» возможные перспективы председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин. - Да, проблема углеродного следа в животноводстве существует. В наибольшей степени - при производстве говядины, в наименьшей — курятины. Поэтому, конечно же, в стране с таким уровнем бедности, как у нас, подобный налог невозможен. Иначе говядина, которая и так дорога, для большинства окажется вообще недоступной. У нас есть масса других резервов для борьбы с парниковыми газами, не столь чувствительных для людей. Например, внедрение раздельного сбора мусора, развитие электротранспорта. Налог на мясо — последнее, о чем в этом ряду стоит думать. А говорить о нем — разве что в просветительских целях, чтобы у граждан было больше стимулов заботиться об экологии.