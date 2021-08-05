Новый мировой рекорд Гиннесса

31 июля одновременно в 10 городах России на совместную онлайн-тренировку «Пятёрочки» подключились более 600 человек – как сотрудники компании, так и все желающие в рамках спартакиады «Турбостарты».

«Пятёрочка» организовала онлайн-тренировку длительностью 45 минут, которая включала разминку и комплекс из более десяти силовых упражнений, адаптированных в том числе и для непрофессиональных спортсменов. В него вошли разные вариации приседаний и планки, наклоны, джампинг джек, выпады, кросс-кантри (смена выпадов), пресс и другие. Онлайн-занятие, объединившее более 600 человек из 10 городов России, расположенных в разных часовых поясах, провёл тренер с многолетним стажем, эксперт групповых программ и ведущий шоу на федеральных каналах Руслан Панов. Помимо сотрудников торговой сети в онлайн-тренировке принимали участие их родные, друзья и все желающие, кто разделяет философию здорового образа жизни и решил приобщиться к постановке рекорда. «Пятёрочка» стала первой в мире компанией, установившей подобный рекорд.

Для постановки рекорда нужно было выполнить следующие требования: минимальное количество участников должно было составлять не менее 500 человек, продолжительность онлайн-тренировки не менее 30 минут, но не более 4 часов без перерывов, а участники должны были отправить фотографии в спортивной форме, созданные по заранее заданным критериям, строго в момент проведения мероприятия, и всю тренировку провести с включённой камерой.

Онлайн-тренировка проходила в рамках собственного проекта «Пятёрочки» по развитию корпоративного спорта и ЗОЖ «Турбостарты» – это летняя спартакиада, которую компания уже больше семи лет организует для своего персонала. Одним из амбассадоров проекта «Турбостарты», а также куратором онлайн-тренировки выступил российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков.

«Мне очень нравится новый тренд, следуя которому, современный бизнес реализует и поддерживает ЗОЖ-инициативы. Считаю, что для людей сейчас важно работать в социально-ориентированной компании, которая заботится о них, делает полезные для общества проекты. Мы все так или иначе слышали про мировой рекорд Гиннесса, для большинства стать причастным к нему – что-то из ряда фантастики. Очень круто, что «Пятёрочка» смогла для сотен людей сделать эту мечту реальностью», – прокомментировал российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков.

«Мы создавали «Турбостарты» с целью вдохновить наших коллег на занятия спортом и здоровый образ жизни, укрепить корпоративную культуру. Со временем проект вырос и уже несколько лет включает активности и для внешней аудитории. В этом году мы предоставили всем желающим редкую возможность – принять участие в постановке мирового рекорда Гиннесса™. Спасибо всем, кто подключился к видеотрансляции. Для регистрации рекорда потребовалось чёткое и слаженное выполнение всех упражнений. Думаю, что та позитивная атмосфера, что сложилась на тренировке, вовлечёт как можно больше людей в спорт, замотивирует их на регулярные занятия физкультурой», – рассказала HRD торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина.

«Турбостарты» призваны популяризировать здоровый образ жизни и создать условия для регулярных занятий спортом персонала компании и приобщению их к ЗОЖ. Спартакиада получила свыше 10 наград российских и международных премий, включая bema! и Global Eventex Awards. В этом году в проекте приняли участие более 33 тысяч сотрудников торговой сети со всей страны, включая болельщиков. Спортсмены соревновались в шести основных видах спорта: мини-футбол, волейбол, кроссфит, легкоатлетическая эстафета, спортивный квиз и быстрые шахматы. Дополнительно в этом году был запущен челлендж по приседаниям, в котором, как и в онлайн-тренировке, помимо сотрудников «Пятёрочки» могли принять участие все желающие.

Каждую из спортивных дисциплин курировали известные спортсмены – фигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, легкоатлет, олимпийский чемпион, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы Юрий Борзаковский, лыжник, а также телеведущий и спортивный комментатор Павел Занозин.