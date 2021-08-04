Молодых бизнесменов, управленцев и лидеров общественного мнения приглашают на ВЭФ-2021

В программу Восточного экономического форума внесен молодежный день

С 2 по 6 августа «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» при поддержке Минвостокразвития проводит открытый отбор среди молодых предпринимателей, управленцев и лидеров общественного мнения регионов ДФО.

Цель отбора – формирование молодежной делегации для участия в VI Восточном экономическом форуме, организатором которого выступает Фонд Росконгресс. В этом году мероприятие пройдет в гибридном формате 2–4 сентября во Владивостоке с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Место проведения – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

К участию в отборе приглашаются молодые предприниматели, управленцы, лидеры общественного мнения и представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций, способствующих развитию предпринимательской и социальной среды. Возраст – от 18 до 35 лет включительно.

Все участники отбора будут приглашены в молодежное сообщество единого института развития – «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики». А успешно прошедшие отбор получат аккредитацию на молодежную программу VI Восточного экономического форума и организационную помощь в поездке во Владивосток.

Напомним, в рамках Форума ежегодно проводятся мероприятия с привлечением молодых людей, заинтересованных в развитии Дальневосточного федерального округа и желающих участвовать в разработке решений, направленных на улучшение качества жизни в своем регионе.

В 2021 году Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» и субъектами ДФО формирует делегацию молодых предпринимателей, которые 2–3 сентября смогут посетить панельные сессии основной программы Форума, а 4 сентября – выступить в качестве спикеров и участников дискуссий специальной молодежной программы. Также планируется проведение встреч с руководством Дальневосточного федерального округа, федеральных министерств и ведомств.