Андрей Малахов на похоронах Ясена Засурского: «Я уходил с телевидения, но обещал декану вернуться»

В Москве простились с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выпускники и нынешние студенты пришли проститься с любимым деканом. Ясен Николаевич занимал эту должность более 40 лет. А 1 августа Ясена Засурского не стало на 92-м году жизни.

За годы его работы на журфаке тысячи человек получили из его рук дипломы об окончании факультета. Они несли цветы к дверям родного факультета, где стоял портрет Засурского. А рядом - венки "От администрации президента России", "От Союза журналистов России", "От ректора МГУ В. А. Садовничего", "От мэра Москвы Сергея Собянина"…

Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский на балюстраде факультета накануне своего 75-летия, 2004 г. Фото ИТАР-ТАСС/ Виктор Великжанин

Гроб был установлен под синим шатром рядом с памятником Михаилу Ломоносову. Звучала классическая музыка. Даже седовласые журналисты в этот день признавались, что всегда чувствовали поддержку Ясена Николаевича и когда были студентами, и спустя много лет после окончания факультета. Считали его своим отцом, заботливым и добрым. Годы учебы на журфаке были лучшими в их жизни. Благодарили за ту закалку, которую Засурский дал каждому.

Ясена Засурского не стало на 92-м году жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Проститься с Ясеном Николаевичем пришли глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, телеведущие Андрей Малахов и Владислав Флярковский, ректор МГУ Виктор Садовничий, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. Игнатенко, Соловьев, Малахов, Флярковский - выпускники факультета журналистики. Они вспоминали, что Засурский всегда учил их не только профессии, но и порядочности, честности, отзывчивости. Закладывал трепетное отношение к своему ремеслу, слову.

- Он сам был такой. Его уроки не закончились последней лекцией в МГУ, а были для меня во всей жизни. Его судьба, жизнь - и есть главный урок для каждого из нас, кто посвятил себя журналистике, да и не только. Это все полезно для каждого человека, - сказал Виталий Игнатенко.

Генеральный директор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко. Фото: Георгий Никаноров/Пресс-служба МГУ/ТАСС

Андрей Малахов вспомнил, как Засурский помог ему состояться на телевидении. После летней практики, которую 18-летний Андрей проходил на Центральном телевидении, он совершенно разочаровался в выбранной специализации и решил на телевидение больше не возвращаться.

- И вот в сентябре меня вызывают в кабинет Ясена Николаевича. 15 минут томительного ожидания в приемной, - вспоминал былое Малахов. – Засурский мне тогда сказал: "Андрей Николаевич, ну как же так? Вы же обещали". Я, весь покрасневший, вспотевший от волнения, говорю ему: "Да, да, конечно, я обязательно туда вернусь". Эта сцена всегда перед глазами. Если ты дал слово, ты должен его держать".

Андрей Малахов пришел проститься с учителем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот что оказалось: триумф малаховских ток-шоу – отчасти заслуга профессора Засурского.

- Прощай, дорогой Ясен Николаевич. Московский университет всегда будет помнить вас, - сказал Виктор Садовничий.

Церемония прощания плавно начинала походить на встречу выпускников разных лет, которые подходили к микрофону, говорили: «Мы многим обязаны Засурскому». «Ясен Николаевич навсегда останется с нами молодыми, он ассоциируется с нашей юностью, с самым прекрасным временем». «Спасибо Ясен Николаевич, мы всегда будем помнить вас и ваши дела, уроки мудрости и уроки добра, которые вы нам дали». «Да, Засурский был разным, но всегда был настоящим человеком. Бессмертие человеческих дел точно существует. Факультет журналистики – это его дело жизни».

За годы работы Ясена Засурского на журфаке тысячи человек получили из его рук дипломы об окончании факультета. Фото: Иван МАКЕЕВ

Павел Гусев предложил присвоить имя Засурского факультету журналистики МГУ. А потом гроб с телом легендарного ректора проводили аплодисментами. Похоронили президента журфака на Троекуровском кладбище.