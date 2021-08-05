Антипрививочники: угроза человечеству

Вакцинация является наиболее эффективным способом борьбы с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

KP.RU представляет документальный фильм про противников вакцинации.

Когда мир только столкнулся с коронавирусом, о вакцине мы только мечтали. Но когда эта вакцина появилась, многие засомневались: делать прививку или нет. А всё потому, что антипрививочники стали активнее распространять в интернете свои небылицы. Люди просто потерялись в потоке информации.

Поэтому мы решили рассказать всю правду о прививках и разобраться, почему ВОЗ считает антипрививочников одной из главных угроз человечеству. А развеять мифы, придуманные антиваксерами, нам помогли наши эксперты: эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, вирусолог и профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова; специалист по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных средств Николай Крючков.