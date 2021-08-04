Российская энергетическая неделя пройдет 13-15 октября

Российская энергетическая неделя пройдет 13-16 октября

В Москве под председательством зампреда Правительства РФ Александра Новака состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международного форума «Российская энергетическая неделя» 2021 года. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ.

Открывая заседание, вице-премьер России Александр Новак обозначил даты Форума, который пройдет с 13 по 15 октября 2021 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве в гибридном формате – основные мероприятия программы пройдут 13 и 14 октября, 15 октября станет Молодежным днем.

Как отметил Новак, помимо деловой программы запланирована выставочная экспозиция крупнейших энергетических компаний, некоторые из них уже проявили инициативы об организации своих стендов в рамках Форума.

- Планируемая повестка РЭН-2021 широко востребована среди профессионального сообщества, привлекает внимание глав государств, руководителей компаний и ведущих экспертов отрасли. Проведение Форума - еще одна возможность продолжить позиционирование нашей страны как мировой энергетической державы», – подчеркнул он.

Советник Президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2021 Антон Кобяков отметил, что мероприятия Форума состоятся с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, на площадке будут учтены требования Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.

- Благодаря прошедшему в июне этого года Петербургскому международному экономическому форуму мы приобрели опыт проведения крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий в новых эпидемиологических условиях с участием главы государства, руководителей российских и международных компаний, иностранных официальных лиц, ведущих представителей делового, экспертного, медийного сообществ, – подчеркнул Антон Кобяков.

В рамках деловой программы РЭН-2021 предполагается провести ряд сессий по вопросам развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленности, а также мероприятия, посвященные импортозамещению, цифровой трансформации, энергопереходу, климатическим вопросам и вопросам безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Помимо сессий, которые пройдут в гибридном формате, в рамках программы РЭН – 2021 состоится традиционное торжественное награждение победителей премии «Глобальная энергия». Кроме того, предполагается проведение ряда рабочих совещаний.

Организаторами Форума являются Министерство энергетики Российской Федерации, Фонд Росконгресс и правительство Москвы.