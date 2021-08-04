Александр Новак провел совещание Оргкомитета по подготовке Мирового энергетического конгресса Фото: "КП" Архив

В Москве под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Александра Новака состоялось заседание Организационного комитета по подготовке 25-го Мирового энергетического конгресса, который будет проходить с 24 по 27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге.

В заседании приняли участие советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета МЭК-2022 Антон Кобяков; Министр энергетики РФ Николай Шульгинов; губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов; исполнительный директор РНК МИРЭС Алексей Господарев; председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, а также представители министерств и ведомств, ответственных за подготовку Конгресса.

Ключевая тема мероприятия – «Энергия – человечеству». «Мировой энергетический конгресс - знаковое событие для всего энергетического сообщества. То, что Россия в 2018 году была выбрана хозяйкой Конгресса 2022 года в очередной раз подтверждает, что наша страна является признанным лидером мировой энергетической отрасли и за многие годы зарекомендовала себя первоклассным организатором масштабных международных мероприятий любого уровня. Уверен, что Мировой энергетический Конгресс в Санкт-Петербурге станет важной площадкой для обсуждения основных векторов развития отраслей ТЭК, ключевых трендов и вызовов, которые стоят перед нами, станет центром притяжения лидеров отрасли из разных стран мира», - прокомментировал вице-премьер Правительства Российской Федерации и председатель оргкомитета Мирового энергетического конгресса Александр Новак.

Советник Президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Мирового энергетического конгресса Антон Кобяков в своем докладе отметил: «Российская Федерация благодаря своим лидирующим позициям в энергетической сфере на международной арене завоевала право на проведение события мирового масштаба в Санкт-Петербурге. Мы ожидаем участие в мероприятиях Конгресса и празднования 100-летия МИРЭС лидеров иностранных государств, а также зарубежных официальных лиц и глав международных корпораций из 150 стран мира. Присутствие столь представительного состава мирового энергетического сообщества в мероприятии позволит укрепить российским энергетическим компаниям международные связи и обменяться мнениями и планами в среднесрочной и долгосрочной перспективе по глобальным мировым вопросам, например, по энергопереходу и вопросам использования водородной энергетики в производстве в рамках деловой программы будущего Конгресса».

В своем докладе Министр энергетики РФ Николай Шульгинов отметил, что рабочая группа по формированию деловой программы Конгресса включает представителей из 49 институтов и профильных организаций: руководители высшего звена, представители НПО, экспертных сообществ и академических кругов, а также предприниматели и молодые лидеры из сферы энергетики. «Уже разработано 48 тем и сессий, охватывающих как традиционные источники энергии, так и климатическую повестку, водородные, цифровые и зеленые технологии, научно-техническое сотрудничество и другие важные вопросы, которые стоят сегодня на повестке дня мирового энергетического сообщества”, - сообщил Николай Шульгинов.

Кроме того, в рамках Конгресса также состоится вручение премии «Глобальная энергия», которая традиционно присуждается в трех номинациях: «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что уже сейчас можно с уверенностью говорить о международном характере мероприятия и его масштабности. «К участию в работе Конгресса приглашены 96 зарубежных городов-партнеров и 30 регионов –партнеров Петербурга. В Санкт-Петербург поступило 90 заявок от ведущих вузов, научных учреждений и крупнейших предприятий города и России для включения в деловую программу. Ежегодно в Петербурге проходит больше ста крупных международных мероприятий. Есть опыт проведения форумов и конференций в условиях пандемии. Уверен, Конгресс станет ярким и запоминающимся событием в мировом календаре деловых мероприятий», - резюмировал А. Беглов.

Регистрация на 25-й Мировой энергетический конгресс

25-й Мировой энергетический конгресс, посвященный столетию Мирового энергетического совета, состоится 24–27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге. Ключевая тема мероприятия «Энергия – человечеству». На официальном сайте worldenergycongressrussia.org доступна функция регистрации в качестве делегата, а также участника или посетителя выставки. В настоящее время делегатам предлагаются скидки при ранней регистрации. Вы также можете подать заявку на регистрацию в качестве спонсора или медиапартнера.

Более подробная информация доступна на сайте worldenergycongressrussia.org и в брошюре Конгресса.

Справочная информация о Мировом энергетическом конгрессе

Мировой энергетический конгресс является важнейшей глобальной платформой МИРЭС и объединяет представителей государственного и частного сектора и гражданского общества. Мероприятие проводится раз в три года начиная с 1924 года и представляет собой уникальное пространство для глобального энергетического сообщества, направленное на стимулирование диалога о вызовах энергетики для планеты и людей, создание новых связей и поиск путей для осуществления энергетического перехода. Конгресс, на котором ожидается участие около 7 000 делегатов и 18 000 посетителей, объединяет и вдохновляет настоящих и будущих лидеров со всего мира. Министры, руководители высшего звена, представители НПО, экспертных сообществ и академических кругов, а также предприниматели и молодые лидеры из сферы энергетики – на Конгрессе представлен весь спектр энергетической отрасли и всей производственно-сбытовой цепочки в этой области.

Справочная информация о Мировом энергетическом совете

Мировой энергетический совет (МИРЭС) – это независимая и старейшая всемирная энергетическая организация. Широкая локальная и глобальная сеть опытных лидеров и практиков МИРЭС в области энергетики объединена общей миссией по обеспечению устойчивой энергетики для всех. Работая вместе и взаимодействуя с растущим разнообразием региональных энергетических систем и ситуаций, мировое энергетическое сообщество информирует и открывает возможности для различных путей обеспечения чистых, доступных, надежных и справедливых энергетических решений. Совет отстаивает повестку гуманизации энергии, то есть подчинения ее актуальным потребностям человечества.

МИРЭС был основан в 1923 году и является благотворительной организацией и беспристрастным объединением, занимающимся развитием мировой энергетики в эпоху энергии для человечества и планеты. Включая в себя более 3 000 организаций-членов из более чем 90 стран, МИРЭС представляет всю энергетическую экосистему: инвесторов, предпринимателей, правительства, частные и государственные корпорации, ученых, поставщиков и пользователей и другие заинтересованные стороны. Совет информирует о глобальных, региональных и национальных изменениях в энергетике, проводя мероприятия для лидеров сектора, включая Мировой энергетический конгресс, и регулярно публикуя аналитические обзоры состояния и перспектив национальных, региональных и глобальных энергетических систем. Наша открытая и широкая сеть организаций-членов помогла нам выстроить инклюзивный диалог для решения вопросов мировой энергетической политики.