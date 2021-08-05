В ВДЦ «Орленок» в рамках проекта «Здоровое питание» стартовал Фестиваль «Национальная кухня России»

Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартовал фестиваль «Национальная кухня России». На этот раз он посвящен кухне Республики Карелия, кулинарные традиции которой насчитывают не одну сотню лет. Карелия – край озер и рек, поэтому в основе большинства местных блюд – рыба, также часто используют ржаную муку, грибы, ягоды и крупы.

Рыба – обязательная составляющая сбалансированного рациона. Это отличный источник белка, который легко усваивается, полезных жиров, витаминов и микроэлементов. Диетологи рекомендуют включать рыбные блюда в меню несколько раз в неделю.

Представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова выступила на церемонии открытия с приветственной речью. «Фестиваль национальной кухни России – это очень здорово и интересно! У нас есть возможность попробовать самые разные традиционные блюда, которые приготовят ребята. Главное, что все рецепты имеют отношение к здоровому питанию. Это очень важно, так как пища определяет наше самочувствие», – сказала Екатерина.

В фестивале приняли участие более 1500 детей из разных регионов России, они получили возможность познакомиться с самобытной карельской кухней.

В конкурсе участвовали несколько команд, они готовили «Рыбу по-поморски», «Тефтели по-карельски», «Шницель по-карельски», «Калалаатикко», «Рыбное жаркое» и другие карельские блюда. Результат получился достойным, так что жюри было сложно сделать выбор. Однако в итоге лучшим признали «Рыбное жаркое по-старокарельски» – с треской, овощами и грибами. Его приготовила команда детского лагеря «Олимпийский».

Рецепт:

РЫБНОЕ ЖАРКОЕ ПО-СТАРОКАРЕЛЬСКИ

Ингридиенты

филе трески 140гр.

картофель чищенный 100гр.

лук чищенный 20гр.

перец болгарский 15гр.

томаты свежие 25гр.

масло слив. 10гр.

мука пшеничная. 5гр.

соль

зелень

грибы шампиньоны свежие 35гр. (для детского питания грибы удалить)

Способ приготовления:

Запечь на сухом противне, нарезанные кубиками картофель и лук репчатый. В емкость для запекания уложить поочередно картофель, лук, резанные грибы , подготовленные кусочки филе трески, перец болгарский, зелень, томаты нарезанные кубиками. Приготовить заливку (подболтку): смешать муку с водой до консистенции жидкой сметаны. Залить подготовленные продукты подболткой и топленым сливочным маслом. Запекать в жарочном шкафу 40 минут при температуре 180гр.

Жюри возглавила амбассадор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» актриса, заслуженная артистка России Анна Ардова. Она призналась, что определить победителя было трудно, так как все команды отнеслись к приготовлению блюд творчески, поэтому результат получился отличный.

Также Анна провела кулинарный мастер-класс – показала, как приготовить полезное летнее блюдо «Фруктовый салат», а после состоялась творческая встреча с детьми, отдыхающими в Центре.

Анна подробно ответила на вопросы ребят, была готова помочь и проконсультировать каждого, кто к ней обратился. Вечером актриса дала интервью проекту «Здоровое питание», вскоре вы сможете его увидеть на сайте здоровое-питание.рф.

Справочно

Роспотребнадзор и Всероссийский детский центр «Орленок» сотрудничают в рамках проекта «Здоровое питание». В ходе партнерства экспертами Роспотребнадзора, ФИЦ Питания и ВДЦ «Орленок» разработана и реализуется серия пилотных образовательных программ для детей «Основы здорового питания», направленных на формирование культуры питания и развитие устойчивой мотивации на ведение здорового образа жизни. Информационные материалы, опубликованные на сайте здоровое-питание.рф, а также специальные выпуски, подготовленные на «Детском Радио», мультсериал «Ми-Ми-мишки», обучающие ролики, квесты, тесты и компьютерные игры стали основой для работы с детьми.

Каждый ребенок, отдыхающий в ВДЦ «Орленок», может пройти специальный образовательный курс по здоровому питанию, задать вопрос специалисту, поучаствовать в мастер-классе, пройти тренировку и узнать, как выбрать качественные, полезные и безопасные продукты, что нужно употреблять в пищу для здорового роста и развития, как выстроить свой сбалансированный рацион и какая физическая нагрузка необходима для каждого возраста. В рамках программы ВДЦ «Орленок» посещают амбассадоры проекта «Здоровое Питание», они проводят мастер-классы для детей и творческие встречи.

Участниками программы «Основы здорового питания» в ВДЦ «Орленок» уже стали более двух тысяч детей из разных регионов России. Планируется, что до конца 2021 года обучение пройдут более 20 000 ребят.