«Глаз не оторвать»: Юлия Высоцкая станцевала в бикини с бокалом шампанского

Юлия Высоцкая. Фото: Инстаграм.

Юлия Высоцкая – гурман во всем: это касается и кулинарного искусства (в чем не раз убеждались зрители ее шоу «Едим дома»), и умения устроить праздник жизни по любому поводу. В Инстаграме актриса напомнила, что сегодня во всем мире отмечается День шампанского. Юлия опубликовала ролик, в котором она танцует с бокалами в руках в ожидании, пока игристый напиток охладится в ведерке со льдом. В бокалах звенят кусочки льда, и актриса потряхивает ими, словно маракасами.

Видео привело поклонников звезды в полный восторг, ведь Юлия танцует в бикини с микротрусиками, подчеркнувшими ее зящную фигуру. 47-летняя звезда в потрясающей форме, что не преминули отметить подписчики ее Инстаграма.

- Какие планы? Во-первых, сегодня мы играем «Три сестры», во-вторых, сегодня — День шампанского! — написала Высоцкая, сопроводив свой пост хэштегом #яумеюнежрать.

Актриса станцевала в бикини с бокалами в руках. Фото: Инстаграм.

«Самое прекрасное и удивительное представление! Невозможно оторвать глаз!», «Боже! Юля! Какая роскошная!», «Вот это фигура! Огонь!», «Как с обложки журнала», - пишут фолловеры в комментариях.

Скорее всего, Юлия выложила в Инстаграм видео, снятое во время недавнего отпуска. Почти два года актриса не путешествовала из-за пандемии коронавируса, поскольку опасалась за здоровье своего 83-летнего мужа Андрея Кончаловского. Единственное исключение супруги сделали ради Венецианского кинофестиваля, где режиссер получил приз за фильм «Дорогие товарищи». Но этим летом Кончаловский и Высоцкая рискнули отправиться в дорогу. В июне пара отдохнула во Франции, а в июле слетала в США.

Фигуре Юлии можно только позавидовать. Фото: Инстаграм.

Секрет стройной фигуры актрисы кроется не только в хороших генах, но и в строгом воздержании. В одном из интервью актриса рассказывала, что довольно часто устраивает себе периоды полного голодания. И это несмотря на то, что она обожает вкусную еду и хорошее вино.

- На сегодняшний день для меня наслаждение жизнью невозможно без наслаждения голодом. Вообще, нужен отказ от чего-то, чтобы потом почувствовать радость возвращения. Нельзя без конца наслаждаться, обязательно должен быть период воздержания, когда ты ограничиваешь потребление всего - еды, вина, сериалов, покупок. Это дает возможность и серьезно погрузиться в другие вещи, и получить радость от этого, - считает артистка.

Напомним, Высоцкая и Кончаловский познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр». Будущие супруги ехали вместе в лифте, и между ними проскочила искра. Актрисе тогда было 22 года, режиссеру – 58. Большая разница в возрасте – 36 лет – пару не остановила. Они поженились и живут вместе уже 23 года. Дочери пары Марии сейчас 22 год, сыну Пете — 18 лет.