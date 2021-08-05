Почта Банк сделал зарплатными клиентами всех, кто просто ежемесячно пополняет счет

Почта Банк разработал для своих клиентов новое предложение. Теперь, чтобы стать его зарплатным клиентом, необязательно переводить в него свой заработок. Достаточно просто ежемесячно пополнять счет в Почта Банке - и ты получаешь статус зарплатного клиента со всеми приятными бонусами и привилегиями.

Известно, что самые выгодные условия банки всегда предоставляют людям, получающим в них зарплату. Однако многих останавливают бюрократические процедуры, через которые для этого необходимо пройти. Для того, чтобы оформить перевод зарплаты, нужно договориться с отделом кадров и бухгалтерией. Именно поэтому многие сотрудники предпочитают ничего не менять и продолжают получать свои кровно заработанные деньги в том банке, с которым у работодателя заключен договор.

Почта Банк решил в корне переломить эту ситуацию. Чтобы стать зарплатным клиентом и получать все соответствующие привилегии, не нужно официально переводить свой заработок в Почта Банк или подключать индивидуальный зарплатный проект. Достаточно в течение трех месяцев пополнять свой счет на сумму от 20 тысяч рублей, и тогда пакет бонусов и преимуществ будет подключен автоматически.

В числе привилегий, которые получают зарплатные клиенты банка, - начисление до 6,5% годовых на минимальный остаток средств на сберегательном счете (это условие работает, если клиент совершает траты не меньше, чем на 10 тысяч рублей в месяц). Кроме того, клиент получает скидку в 2% от ставки по кредитам, а также может снимать до 30 тысяч рублей наличными ежемесячно в сторонних банкоматах.

По мнению члена правления, директора по продуктам и технологиям Почта Банка Григория Бабаджаняна, это поможет привлечь в банк новых лояльных клиентов.

- Быть зарплатным клиентом банка всегда было выгодно – это доступ к привилегиям и особым условиям, - комментирует Григорий Бабаджанян. - Раньше, чтобы перевести зарплату в выбранный банк, нужно было совершить много действий, в том числе согласовать это с отделом кадров и бухгалтерией работодателя. Теперь все преграды сняты: ежемесячное пополнение вашего счета мы будем засчитывать как получение заработной платы.

По его словам, не имеет значения, как именно клиент будет пополнять счет: внесет наличные через банкомат или же перечислит средства безналичным способом.

- Деньги, которые вы переведете к нам, будут приносить доход – и в виде процента на остаток, и в виде кешбэка при покупках по карте, - подчеркнул Бабаджанян.

Кроме процента на остаток по вкладу зарплатные клиенты получают кешбэк до 20% по программе лояльности «Мир», а также могут оформить карту с возможностью выбора программы лояльности (например, в торговых сетях «Пятерочка» или «Магнит»). Еще один бонус - скидки на лекарства до 70% по программе «Мое здоровье».

Пополнять счет в Почта банке без комиссии можно сразу несколькими способами: из другого банка через Систему быстрых платежей (до 100 тысяч рублей), с карт других банков в мобильном приложении (от 10 тысяч рублей) либо внести наличные через банкомат или терминал Почта Банка и группы ВТБ.

Напомним, Почта Банк является одним из ведущих российских банков. Он был создан в 2016 году группой ВТБ и Почтой России. Региональная сеть банка насчитывает 19 тысяч точек обслуживания в 83 регионах, его клиентами являются 16 миллионов человек.