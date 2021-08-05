Узбекский и российский спецназ учатся диверсионной работе в тылу противника

По данным Минобороны российско-узбекские учения "Термез" проходят на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане

В Сурхардарьинской области на полигоне "Термез", что граничит с Афганистаном, военнослужащие подразделений специального назначения России и Узбекистана в ходе учений отрабатывают ведение диверсионных действий в тылу условного противника.

- В ходе практических действий в горной местности разведывательные группы специального назначения (СпН) совершили десантирование из транспортно-боевых вертолетов Ми-171 и Н-215 беспарашютным способом, с использованием спусковых устройств с высоты 25 метров на неподготовленные площадки. После приземления группы СпН провели разведку района, обнаружили и уничтожили лагерь условных незаконных вооруженных формирований, - прокомментировали кадры с места учений в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что разведгруппы войскового спецназа отработали вопросы снятия часового, ведения наблюдения, совершения многокилометрового марша на пункт сбора.

По данным Минобороны российско-узбекские учения "Термез" проходят на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане в целях отработки вопросов отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе. В них принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих вооруженных сил России и Узбекистана.

В ЭТО ВРЕМЯ

На приграничном с Афганистаном полигоне Харб-Майдон (Таджикистан) прошла церемония открытия совместного учения с воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана. Оно состоится в период с 5 по 10 августа. От вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана задействовано более 2,5 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

Основу российского воинского контингента составили подразделения 201-ой военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также подразделения специального назначения и специалисты подразделений РЭБ и РХБ защиты Центрального военного округа (ЦВО). Всего от российской стороны в учении задействовано свыше 1,8 тысяч военнослужащих и до 420 единиц вооружения и военной техники.