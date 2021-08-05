Шойгу в Новосибирске навестил воздушных "Охотников"

В ходе рабочей поездке по войскам Центрального военного округа министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход опытно-конструкторских работ (ОКР) по изготовлению нового тяжелого беспилотного летательного аппарата "Охотник". Он посетил Новосибирский авиационный завод (НАЗ) где заслушал главу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсарь.

- Новосибирский завод проводит плановую работу по изготовлению опытных образцов беспилотного летательного аппарата (БЛА) С-70 в рамках программы "Охотник". Тяжелый беспилотный самолет малозаметен для средств противовоздушной обороны противника и оснащен целевой аппаратурой для разведки и авиационными средствами поражения, - сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что ровно два года назад экспериментальный образец БЛА С-70 совершил свой первый 20-минутный полет, а следом совместный 30-минутный полет с истребителем пятого поколения Су-57.

Это говорит о том, что в российской авиации идет создание звеньев беспилотных военных самолетов, которыми будет управлять всего один человек - пилот истребителя. Беспилотники будут прикрывать в воздушном бою своего ведущего, вести разведку и атаковать противника.

- Надеемся на то, что к 2022 работа будет завершена, и мы сможем подписать, как это сейчас принято в Вооруженных силах, на беспилотники большой долгосрочный контракт. Это нужно для того, чтобы промышленность знала, как строить свои планы на ближайшие 10 лет, чтобы она могла заказывать и комплектоваться по материалам, другим видам обеспечения, - подвел итоги совещания по вопросам выполнения государственного оборонного заказа на авиационном предприятии Сергей Шойгу.

СПРАВКА "КП"

Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова – филиал ПАО "Компания "Сухой" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех". Основная продукция НАЗ сегодня – принятый на вооружение фронтовой бомбардировщик Су-34. Самолеты Су-34 успешно используются в ВКС России и демонстрируют высокие эксплуатационные качества. В этом году НАЗ празднует 90 лет со дня образования. За все время существования предприятия на нём произведено более 30 тысяч самолетов. Предприятие по праву входит в число ведущих мировых производителей военной авиационной техники.