Сбер вновь признан сильнейшим банковским брендом в мире

Пятый год Сбер признаётся самым дорогим брендом страны в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России по версии международного рейтингового агентства Brand Finance. В этом году бренд оценён в 730,6 млрд рублей с рейтингом ААА+. Как отметили в Brand Finance, Сбер стоит больше, чем все бренды, занимающие с 26-го по 50-е место в рейтинге этого года, вместе взятые.

ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО FERRARI И WECHAT

В дополнение к стоимости брендов Brand Finance также определяет их относительную силу (Brand Strength Index, BSI), включающую оценку маркетинговых инвестиций, акционерного капитала и эффективности ведения бизнеса. По этим критериям Сбер укрепил свой бренд по сравнению с прошлым годом и подтвердил титул сильнейшего бренда России и самого сильного банковского бренда в мире. Более того, как показал рейтинг Brand Finance Global 500 2021, Сбер стал третьим по силе брендом в мире во всех секторах экономики. Имея BSI на уровне 92 из 100 и престижнейший рейтинг силы бренда AAA+, Сбер уступает только культовому Ferrari и китайскому WeChat.

«Бренд Сбера для нас — актив, который позволяет развивать новые сервисы и продукты нашей экосистемы, наделяя их через брендинг надежностью и технологичностью, за которые нас ценят клиенты, - сообщил cтарший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. - Наши новые бизнесы активно растут в том числе за счёт бренд-инвестиций, и мы рады, что удерживаем лидерство в стоимости и качестве бренда Сбера как в России, так и на мировой арене.

ПРИМЕР ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

По оценкам экспертов Brand Finance, уровень привлекательности Сбера для клиентов уже очень высок, однако может быть повышен с помощью недавно проведённого ребрендинга, превратившего Сбер в бренд экосистемы. Согласно данным мониторинга Global Brand Equity Monitor, у Сбера самые высокие показатели репутации и узнаваемости на рынке: бренд широко известен, первым приходит на ум и пользуется уважением. Повсеместное присутствие и лучшее цифровое предложение Сбера (по мнению пользователей) обеспечивают высокую доступность, что является основой силы бренда.

«Инновационный и целеустремлённый подход Сбера к своему бренду может послужить примером для всех российских компаний, - сообщил управляющий директор Brand Finance Ричард Хэй. - Несмотря на то, что Сбер — безусловный лидер рынка, он не боится конкурировать и разрабатывать совершенно нестандартные стратегии. Смелость помогает бренду преодолевать трудные времена, предвидеть возникновение новых рыночных моделей и, в конечном итоге, укреплять своё лидерство».

Обратим внимание, что Brand Finance — ведущая независимая консалтинговая компания в области оценки и стратегии в области брендинга с офисами более чем в 20 странах.