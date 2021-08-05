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Экономика5 августа 2021 13:23

Котят по кризису считают: за время пандемии россияне воспылали любовью к домашним питомцам

Кошки и собаки помогают стабилизировать неустойчивые отношения в семье, отмечает психолог
Юлия ХОЖАТЕЛЕВАЮлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Почти четверть опрошенных признались, что за последний год завели себе нового питомца

Почти четверть опрошенных признались, что за последний год завели себе нового питомца

Фото: Shutterstock

Насколько пандемия изменила бытовые привычки людей, нам, видимо, только предстоит еще оценить. Причем в самых разных сферах жизни.

Россияне не только полюбили работать из дома или новыми глазами взглянули на прелести дачного отдыха, но и стали больше внимания уделять домашним животным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели аналитики банка «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь».

Почти четверть опрошенных признались, что за последний год завели себе нового питомца (а в Москве таких и вовсе 37%). Больше денег на братьев наших меньших стали тратить сразу 75% респондентов. Тут дело, конечно, не только в проснувшейся любви к четвероногим, но и в том, что цены буквально на все, не исключая корма, поползли вверх. Впрочем, большинству (71%) пока удается удерживать расходы на питомца в пределах 5 тысяч рублей в месяц. Лишь один из пятидесяти заводчиков кошек и собак по-настоящему обеспечивает им царскую жизнь с расходами свыше 50 тысяч рублей в месяц на одну мордочку.

Несмотря на расходы, решение в трудные времена завести домашнее животное, как правило, верное, говорит "Комсомолке" психолог Анна Девяткина:

- Кризис создает неустойчивые психологические отношения внутри семьи, - говорит она. - Есть деструктивные методы решения этой проблемы: ссоры, алкоголь или запойный просмотр телевидения. А есть конструктивные - в том числе общение со зверушками. А например, если в семье есть маленький ребенок, то питомец становится помощником для родителей, он дарит малышу тепло и внимание, давая возможность взрослым позаниматься своими делами.

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