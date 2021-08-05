Российские военнослужащие проходят боевую подготовку в Китае

После десантирования с вертолета наши бойцы совершили многокилометровый марш по пересеченной и горной местности соседней страны

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) из состава Российского воинского контингента в рамках подготовки к учению "СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021", приняли участие в практической тренировке по десантированию из вертолета посадочным способом в Китае.

- Мероприятие состоялось на базе подготовки "Цинтунся" в Нинся-Хуэйском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР) с использованием вертолета Ми-171Е военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), - уточнили в Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, российские военнослужащие в полной экипировке и штатным вооружением совершили перелет и десантирование в незнакомом районе. Подразделение с ходу совершило многокилометровый марш по пересеченной и горной местности и выполнило разведку местности боем используя современные приборы наблюдения, ручные пулеметы, снайперские винтовки, автоматы АК-12.

В ближайшее время запланированы совместные практические тренировки отдельных эпизодов предстоящего учения с привлечением авиации обеих сторон.

В Минобороны России сообщили, что китайско-российские учения "СИБУ/ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ-2021" пройдут с 9 по 13 августа на полигоне "Цинтунся". В нем планируется задействовать около 13 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщили в военном ведомстве, российские военнослужащие в полной экипировке и штатным вооружением совершили перелет и десантирование в незнакомом районе.

Военнослужащие двух соседних стран (Россию и Китай объединяет более 4300 километров общей границы) будут отрабатывать вопросы борьбы с терроризмом, способы решения гуманитарно-экономических и миротворческих задач, а также общим глобальным угрозам и вызовам. Маневры учитывают и афганский фактор, так как Москву и Пекин связывают договоренности в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это все подтверждают встречи на международном уровне: недавно в министр обороны Китая Вэй Фэнхэ встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Отметим, что в приграничных с Афганистаном районах сейчас также проходит ряд военных учений и маневров, в которых российские подразделения отрабатывают слаженность действий с национальными армиями Узбекистана и Таджикистана.

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