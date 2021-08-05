Шойгу поблагодарил авиаконструкторов за новую систему управления вооружением

Министр во время осмотра цеха окончательной сборки самолетов Су-34 Новосибирского авиационного завода Фото: Министерство обороны РФ

- Без подробностей скажу, что освоены новые, современные, очень эффективные виды вооружения и разведки. Полетное задание мы раньше вводили до вылета, и пока летели, за это время обстановка успевала меняться. Сейчас полетное задание в оружие загружается в ходе полета. У нас на этом самолете теперь достигнуто, пожалуй, то, о чем давно мечтали - доведение полетного задания до вооружения сократили почти в три раза. За это я говорю спасибо и заводу, и конструкторам", - заявил министр во время осмотра цеха окончательной сборки самолетов Су-34 Новосибирского авиационного завода (НАЗ) им. Чкалова.

Министр отметил, что скорость загрузки полетных заданий в авиационные средства поражения на фронтовом бомбардировщике Су-34 сокращено в три раза, а возможности таких систем управления вооружением были подтверждены успешным опытом использования против террористов в Сирии.

В Минобороны добавили, что военное ведомство не первый год занимается разработкой, внедрением, освоением и проверкой высокоинтеллектуальной техники, где во многом "внедрены и применены последние достижения в области искусственного интеллекта".

Кстати, искусственному интеллекту Минобороны России посвятит целый кластер на форуме Армия-2021, который традиционно пройдет на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот" с 22 по 28 августа. Об этом стало известно сегодня на брифинге для иностранных военных атташе и представителей 95 стран, которые собираются посетить форум.

Напомним, в четверг министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в войска Центрального военного округа, где начал проверку исполнение государственного оборонного заказа Новосибирским авиационным заводом (НАЗ).

СПРАВКА "КП"

Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет имеет экипаж из двух человек и может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух-поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые реактивные снаряды.

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