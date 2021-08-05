С конца 2020 года Марина начала бегать, и уже после полугода занятий приехала на трейлранинговые забеги

Марина, молодая активная мама двух дочек из Казани, где развивает собственный бизнес - салон красоты.

Казалось бы, чего еще желать?

Но Марине хочется большего! Она решила, если не изменить, то дополнить свою жизнь новым незабываемым опытом.

Как известно, все изменения начинать нужно с себя, а потом приниматься за мир вокруг.

С конца 2020 года Марина начала бегать, и уже после полугода занятий бегом приехала на трейлранинговые забеги в Суздале, чтобы пробежать дистанцию в 20 километров!

Именно на сайте фестиваля трейлраннинга Golden Ring Ultra Trail - она узнала о том, что в этом году партнером забегов в Суздале стал благотворительный фонд «Дети наши».

«Как только я увидела, какой именно фонд стал партнером забегов, мне это отозвалось. Я решила принять участие в акции благотворительного бега #ПомогуНаБегу» и стала благотворительным бегуном фонда «Дети наши».

У меня есть возможность, и я хочу помочь тем, кому это необходимо.

Проблема, которую решает фонд, - социальное сиротство и помощь семьям до того, как ситуация станет критической и детей заберут в детские дома, мне близка. Я сама мама двоих детей. И я уверена: когда ребенку безопасно в семье, какая бы ни сложилась ситуация, дети должны оставаться с мамой и с папой. Я хочу помочь таким семьям, сделать все максимально возможное, чтобы детей не забирали в детские дома!»

Девиз акции #ПомогуНаБегу благотворительного фонда «Дети наши»: «Бежим, чтобы спасти детей от детских домов!».

Трое участников Golden Ring Ultra Trail стали благотворительными бегунами фонда «Дети наши» и теперь, вместе с остальными нашими волонтерами фонда, помогают собрать пожертвования в поддержку программы профилактики социального сиротства «Не разлей вода».

«Участие в акции – это дополнительная мотивация не бросать поставленные цели.

Со сбором у меня есть некоторые трудности. У меня довольно глобальная цель - 100 тысяч рублей. Но я буду стараться. Это первый год моего участия в акции #ПомогуНаБегу, возможно со временем я «поднатарею». Сейчас у меня впереди еще два забега в этом году: полумарафон в Чебоксарах и 10-ка в Москве. Надеюсь, ничего не отменят.

На следующий год тоже много планов, как беговых, так и благотворительных.

По моему опыту, бегом занимаются очень добрые люди, со своей философией. Мне кажется, что таких людей очень просто привлечь к благотворительности, в частности к благотворительному бегу».

Благотворительный фонд «Дети наши» с 2018 года работает с кризисными семьями Смоленской области. Сейчас под опекой специалистов фонда 94 семьи, в которых воспитываются 219 детей.

Родители в наших подопечных семьях готовы менять свою жизнь, прилагать усилия и не сдаваться, чтобы их дети могли расти дома, в любви и заботе, а не в бездушных стенах детского дома.

Но для того, чтобы семья смогла справиться с трудностями, нужна поддержка и помощь не только фонда, но и общества: чтобы у семьи были продукты, пока родители не найдут новую работу, чтобы с ними работали психолог, социальный педагог и юрист, и, самое главное, чтобы общество не клеймило тех, кому и без того приходится непросто.

Проблему социального сиротства, когда дети оказываются в учреждениях при живых родителях, можно искоренить, если вовремя и профессионально помочь семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию, - об этом рассказывают своим друзьям и знакомым благобегуны фонда «Дети наши».

«Помогать людям вообще и тем более детям – это хорошее дело! И все, что мы делаем, возвращается к нам в виде положительных эмоций».

Станьте одним из благотворительных бегунов акции #ПомогуНаБегу или сделайте пожертвование в поддержку наших благотворительных бегунов.

Вместе мы сможем спасти детей от попадания в детские дом!