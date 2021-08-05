В онлайн-кинотеатре KION теперь можно отправиться в путешествие с TikTok-блогерами

Новый originals-проект KION сочетает в себе уникальный микс разных жанров: влог, романтический роад-трип и реалити-шоу. Шоу позволит увидеть в сравнении сразу два варианта отдыха и выбрать направление по душе. В первой части тревел-реалити под названием «Лето – это море» звезды популярной социальной сети TikTok едут на машине в Крым, чтобы исследовать его живописные места. Вторая часть тревел-шоу называется «Лето – это деревня» и показывает, как знаменитые блогеры из мегаполисов оказываются наедине с сельской местностью.

Создатели отмечают, что проект несет не только развлекательную, но и практическую пользу. Зрители смогут узнать все о правильном планировании отдыха, необходимых вещах в дорогу и интересных местах России. Участие в проекте знаменитых TikTok-блогеров, которые действительно проехали по всем маршрутам из шоу, позволит по-новому взглянуть на местную кухню и культурные достопримечательности Крыма и глубинок России.

Исследовать Крым в проекте «Лето – это море» отправятся популярные фуд-блогеры – супруги Камилла (12 млн подписчиков) и Антон Дмитриевы (694К).

Постигать самобытность деревенской жизни предстоит блогерам: Илье Милохину (1,3 млн), брату тиктокера Дани Милохина, Кириллу Воллику (3,7 млн), Лере Кантур (2 млн), Кристине Федосовой (40 тыс.) и близняшкам Насте и Кате (7 млн).

На фоне живописных пейзажей участники проекта проедут ранее неизвестными маршрутами, найдут неожиданные места для фотографий и познакомят зрителей с традициями Крыма и российской глубинки. Тревел-шоу поможет узнать, как спланировать 14 дней своего отпуска и успеть за это время не только отдохнуть, но и «правильно» восстановиться.

Проект «Лето – это…» будет эксклюзивно выходить в онлайн-кинотеатре KION по будням с 9 августа.