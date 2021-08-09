«Минус два от социальных сирот». Тверской фонд «Константа» помог маме вернуть детей из приюта

Надя много трудилась и откладывала каждый рубль для скорейшего воссоединения семьи

Сказки детям на ночь, поездки на озеро, прогулки по родному посёлку, вкусные домашние обеды – так представляла Надежда семейные будни. Ей, познавшей, что такое жизнь вдали от дома без поддержки родных, очень хотелось дать своим детям счастливое детство.

Надя – социальная сирота, у неё была мама, а вот желания и возможности растить ребёнка самой у женщины не было, поэтому девочка жила в социально-реабилитационном центре. И спустя несколько лет, уже дети Нади: Настя, Валера, Ксюша и Олеся повторили мамину судьбу, но лишь на время.

Год назад, когда четверо детей покинули стены родного дома, здесь было невозможно находиться – плёнка вместо стёкол на оконных рамах, холод и ветер из щелей в стенах, темнота из-за отсутствия электричества. В таком доме оставил Надежду с детьми муж после развода, он просто в порыве ярости привел комнаты в нежилое состояние: выбил окна, оборвал проводку, испортил всё, что можно было испортить. Ребята попали в социально-реабилитационный центр.

«Голые стены здесь остались. Ни окон, ни дверей, ни проводки, всё пришлось начинать сначала» - вспоминает Надежда. Она работает на местной пилораме, свою ежедневную зарплату в 750 рублей она удивительным образом распределяла на всё необходимое, каждый раз навещая детей в родном до боли приюте, приносила детям гостинцы. Но на вопрос детей «Когда ты нас заберешь?!» не могла ответить. Восстановление дома не вписывалось в бюджет, даже без покупки любимых сладостей ребятам.

Надя уехала на заработки в другой город, она много трудилась и откладывала каждый рубль для скорейшего воссоединения семьи, а потом получила государственные выплаты на детей, и начала долгожданный ремонт! Старших детей Валеру с Настей удалось забрать после того, как женщина отремонтировала печь, восстановила электричество и водопровод, частично сделала косметический ремонт. Оставалось вставить окна и обустроить комнату для младших дочек, но на это средств не хватило, возвращение девочек домой отложилось на неопределённый срок.

Женщина каждый раз навещала детей в родном до боли приюте

Близняшки Ксюша и Олеся тяжело перенесли разлуку с любимыми братом и сестрой. У них начались проблемы с речью, малышки плохо спали и часто плакали. Любимые прогулки на велосипедах не приносили былой радости, «приютская» еда перестала быть вкусной. «Неужели и в первый класс девочки пойдут не из дома?!» - мучилась Надежда, не так она себе представляла важный этап в их жизни. Но ускорить возвращение дочерей домой не могла.

Сотни людей внесли свой вклад, и проблема социального сиротства в отдельно взятой семье была решена. Социальные сироты – это дети, родители, которых юридически не лишены родительских прав, но фактически не заботятся о своих детях.

Фонд «Константа» помог завершить восстановление жилья для детей – в доме установлены новые окна, закуплены необходимые материалы для ремонта и мебель, полностью обустроена комната для будущих школьниц Ксюши и Олеси.

Фонд «Константа» помог завершить восстановление жилья для детей

«Это наша комната! На этой кровати буду спать я, а здесь Ксюша. А тут мы будем играть с Настей и Валеркой» - девочки радостно осваиваются, и то и дело, теряя маму из вида, бегут обниматься. Сёстры шуршат пакетом с печеньем, едят сладости прямо на кровати и громко хохочут. Обычные детские радости, доступные только дома. Впереди у детей счастливая пора каникул, прогулки на велосипедах, поездки на рыбалку к озеру, любимые шашлыки на природе, уютные семейные вечера – мечты сбываются!

У дома приветливо виляет хвостом собака Альфа, кружит под ногами мурлычущий кот Чуба, у порога стоят яркие домашние тапочки, ждут хозяек мягкие медвежата на новеньких кроватках, в доме уют и порядок - всё готово к началу новой жизни большой семьи.

«Огромная благодарность фонду, спасибо всем людям, которые нам помогли и собрали нужную сумму, чтобы вернуть деток домой. Теперь они все вместе со мной и надеюсь, что теперь у нас всё будет хорошо» - едва сдерживая слезы, говорит Надежда.

Сотни людей внесли свой вклад, и проблема социального сиротства в отдельно взятой семье была решена

Поддерживая проект «Ребёнок в семье», вы дарите сотням детей счастливое детство и гармоничное развитие рядом с родными людьми. Только за прошлый год, благодаря вашей помощи и фонду «Константа», 87 детей из социальных учреждений Тверской области вернулись в кровные семьи. Эти ребята вырастут с любящими родителями и смогут перенять правильные ценности, ведь общество начинается с семьи. У большинства ребят, находящихся в государственных учреждениях, есть родители: им можно и нужно помочь вернуть детей домой, оказав квалифицированную поддержку. Сегодня вы можете помочь это сделать.

Поддержать работу фонду можно, отправив SMS со словом «Константа» пробел «сумма пожертвования» (цифрами) на номер 3443. Пример SMS: Константа 500. Также доступны переводы с банковской карты, через системы «Яндекс. Кошелек» и «PayPal». Подробная информация на сайте фонда - constanta-fund.ru.

Проект реализуется в партнерстве и при поддержке фонда «Свет».