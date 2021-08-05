Генпрокуратра: Германия выдала беглого юриста администрации Чеховского района

В надзорном ведомстве пояснили, что на основании составленных Грыжановым документов выбыли земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 500 миллионов рублей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

По требованию Генпрокуратуры России выдали из Германии бывшего сотрудника администрации Чеховского района Московской области Игоря Грыжанова. 57-летнего юриста обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

- По версии следствия, с 2004 по 2016 годы Грыжанов и другие фигуранты в целях незаконного приобретения права собственности на земельные участки, расположенные на территории Чеховского района Московской области, организовали и обеспечили внесение в межевые документы заведомо ложных сведений. Также они изготовили подложные правоустанавливающие документы о передаче земельных участков площадью 1 486 га, 1 353 га и 5 099 га в собственность различных организаций и предоставили их в отделы Роснедвижимости (Росреестра) и Кадастровой палаты, - сообщили подробности дела в Генпрокуратуре России.

В надзорном ведомстве пояснили, что на основании составленных Грыжановым документов были совершены регистрационные действия, в результате чего из федеральной собственности незаконно выбыли земельные участки общей кадастровой стоимостью свыше 500 миллионов рублей.

Справедливости ради отметим, что традиции "крепких хозяйственников" в Чеховском районе Подмосковья заложил не Грыжанов. В 2004 году в районе на проселочной дороге одной из деревень сгорел бронированный "Хаммер", на водительском сиденье которого были найдены фрагменты обгоревшего тела главы Чеховского района Геннадия Недосеки, который был хорошо известен сотрудникам управлений по борьбе с организованной преступностью. Тогда это посчитали банальной аварией, но многие в это не верят до сих пор.

С начала 2000 годов в Подмосковье были расстреляны заместитель главы администрации Подольского района Петр Забродин, глава администрации Озерского района Владислав Сащихин, глава администрации Троицка Вадим Найденов и начальник управления территориальной безопасности администрации Ленинского района Сергей Волощук.

В последние годы чиновников из рук криминала буквально спасают следователи СК России.

Так, в 2019 году сотрудники ГСУ СКР по Московской области задержали за мошенничество главу Чеховского района Марину Кононову, которая успела поработать в должности 4 года. По данным следствия она продала муниципальное здание общей площадью 330 квадратных метров, кадастровой стоимостью более 7,3 миллионов рублей.

До задержания Кононовой сотрудники ФСБ России на хищении земель Чеховского района поймали заместителя главы района Дмитрий Фирша.