Отличная пара для Ходченковой: Кто такой Роман Васильев, утвержденный на роль Вронского в сериал «Анна К.» от Netflix

Роман Васильев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Зрители долго гадали, кто мог бы сыграть главную роль Вронского в экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина», заказанной российским продюсерам Никишову и Федоровичу американскими стриминговым сервисом Netflix.

Фото: twitter.com

На роль молодого образованного гвардейского офицера прочили Данилу Козловского, Ивана Янковского, Риналя Мухаметова и других востребованных российских актеров. Но продюсеры утвердили совсем другого артиста — малоизвестного широкой публике Романа Васильева. Именно он сыграет в новом проекте Алексея Кирилловича Вронского — сына алюминиевого короля, в которого влюбляется жена губернатора Петербурга Анна Каренина (Светлана Ходченкова), согласно адаптированному сюжету.

Что известно об этом актере?

Ему 26 лет, Вронскому было 23 года. Родился в Калининграде, после школы поступил в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Рыжакова (среди успешных однокурсников — Варвара Шмыкова), который и окончил. С 2014 года стал играть в постановках Центра им. Мейерхольда в спектаклях своего мастера.

В кино и сериалах ни одной главной роли Роман не сыграл. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Модель. Открывал Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Иногда поет, играет на барабанах, любит фотосессии, футбол и плавание.

В кино и сериалах ни одной главной роли Роман не сыграл. Алексей Вронский станет первой большой работой актера. При этом выход на зарубежный рынок Васильев уже обеспечил: в 2018 году сыграл андроида-дворецкого в сериале «Лучше, чем люди» (проект купил Netflix), а затем и индейца-пастыря в «Алиенисте» (исторический проект американской канала TNT, тоже представленный на Netflix) в серии «Сексуальная психопатия» — с Даниэлем Брюлем, Дакотой Фэннинг и Люком Эвансом. В России Роман мелькает в эпизодах: он сыграл парня по имени Вовчик в сериале «Ищейка-5» и друга одного из главных героев в сериале «Московский роман».

В России Роман мелькает в эпизодах: он сыграл парня по имени Вовчик в сериале «Ищейка-5» и друга одного из главных героев в сериале «Московский роман». Фото: кадр из фильма

Почему взяли именно его?

Видимо, все решила модельная внешность. Хотя продюсеры проекта (да, на роли сегодня утверждают именно они, а не режиссер) уверяют, что хорошо знакомы с работами молодого актера и не сомневались, что он подойдет на роль Вронского.

— Мы знаем и наблюдаем за Ромой долго, он прекрасно сыграл у нас в сериале «Идентификация» (детектив о нелегальных мигрантах, презентованный на фестивале сериалов Series Mania во французском Лилле), — отметил продюсер «Анны К.» Евгений Никишов. — У него там сложная, характерная роль, и он блестяще с ней справился. И мы очень надеемся, что роль Вронского поможет ему еще больше раскрыть его потенциал, в который мы очень верим.

Фото: кадр из фильма

На ансамблевых пробах Васильев проявил себя крайне талантливо. Между ним и Светланой Ходченковой родилась актерская химия.

— Когда Рома оказался в одном кадре со Светой, стало понятно, что это две разные энергии, которые вместе рождают тот огонь, на который, мне кажется, зрители смогут смотреть все восемь серий, — добавил продюсер Валерий Федорович.

Съемки проекта стартовали в обстановке строгой секретности 22 июля. На съемочную площадку по просьбе российского офиса Netflix прессу допускать не будут.