Шойгу: базы России в Таджикистане и Киргизии примут удар в случае агрессии из Афганистана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

- Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - сказал Шойгу в четверг на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН, отвечая на вопрос мерах, принимаемых для нейтрализации угроз, исходящих из Афганистана.

При этом Шойгу отметил, что страны - члены ОДКБ по своим масштабам, оборонному потенциалу не могут быть на равных с Россией и нуждаются в помощи на афганском направлении, поскольку речь идёт, в конечном итоге, о военной безопасности России.

- Надеемся на то, что те соглашения, которые существуют с движением "Талибан" (запрещено в РФ), будут выполняться. Но, имея прошлый и позапрошлый опыт, конечно, в это тяжело сходу поверить. Этим надо заниматься, чтобы все это не пришло к нам в страну. И тут надо наших членов ОДКБ всячески поддерживать, помогать им, - добавил Шойгу и отметил, что Москва и Душанбе реализуют совместную программу по перевооружению армии Таджикистана, также есть решения об укреплении боевого потенциала погранвойск республики.

Ситуация на границе с Афганистаном накаляется с каждым днем. Об этом свидетельствуют ряд учений с граничащими с ним республиками, в которых принимает участие и Россия.

В четверг начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл с официальным визитом в Узбекистан, чтобы обсудить вопросы военного сотрудничества Москвы и Ташкента, а также понаблюдать за ходом российско-узбекского учения, проводимого вблизи границ с Афганистаном.

- В целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз спланирован ряд совместных учений как на территории Узбекистана, так и на территории Таджикистана. Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества, в рамках военно-технической помощи, - заявил Герасимов в ходе встречи со своим узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым.

Пока в российско-узбекском учении, где идет отработка совместных действий по защите территориальной целостности стран Центрально-Азиатского региона задействовано около 1,5 тысячи военнослужащих двух стран, до 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, 4 самолета Ту-22М3 ВКС России.