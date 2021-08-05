Появился первый в мире город с официальной криптовалютой

MiamiCoin - это проект мэра города Фрэнсиса Суареза. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первую официальную городскую валюту запустили в американском Майами. Называется она незатейливо MiamiCoin, и, как рассчитывают местные власти, поможет наполнить городскую казну.

MiamiCoin проект мэра города Фрэнсиса Суареза — фаната криптовалюты, на которую большинство чиновников посматривают с опаской. Суарез же был готов даже платить «криптой» зарплаты городским служащим. Только вот те, посмотрев на график изменения стоимости того же биткоина, больше похожий на американские горки, предпочли старые добрые доллары.

- С помощью собственной криптовалюты Майами заработает миллионы долларов, - фонтанирует энтузиазмом Суарез. - Сегодня мы стали биткоин-столицей мира!

От того же биткоина или другой криптовалюты MiamiCoin будет мало чем отличаться. Ее точно так же сможет генерировать любой обладатель достаточно мощного компьютера, а потом торговать ей на крипто-бирже как евро или рублями или оплачивать покупки — конечно, там, где цифровые деньги принимают. Выгода города в том, что 30% с каждой «монеты» пойдут в городскую казну. По закону, учесть в бюджете двоичный код власти не могут, так что собираются сразу обменивать свою долю на доллары.

Деньги эти, как обещает мэр Суарез, не растворятся в городском бюджете, а пойдут на финансирование конкретных проектов: строительство дорог, облагораживание парков, обустройство территории.

- Таким образом, любой желающий сможет инвестировать в развитие Майами, - говорит городской директор по информационным технологиям Майкл Сарасти.

Чиновники-визионеры заглядывают в отдаленное будущее. Так, местная криптовалюта может служить пропуском к каким-то достопримечательностям или услугам. Например, построят в Майами на вырученные с цифрового рынка деньги музей, и сделают для обладателей MiamiCoin вход бесплатным. Впрочем, пока это далеко, ведь проект только запускается.

Эксперты уверены, что приход государства на рынок криптовалют дело времени: очень уж соблазнительной выглядит эта сфера. Весной общий объем рынка впервые превысил 2 трлн долларов.