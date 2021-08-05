Инвестпроекты, туристические маршруты и золотые изделия: что представит Магаданская область на выставке «Улица Дальнего Востока»

Экспозиция будет работать на Восточном экономическом форуме, который состоится 2-4 сентября во Владивостоке

Магаданская область примет участие в выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится во Владивостоке 2–7 сентября в рамках VI Восточного экономического форума. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Название экспозиции региона – «Магаданская область – территория больших перспектив». В основе архитектуры павильона – золотой треугольник, который символизирует единение тела, души и духа. Эту фигуру взяли за основу как национальный орнамент, который используется в вышивке эвенов, коряков, чукчей и других народов.

«По объемам добычи золота Магаданская область находится на первом месте на Дальнем Востоке, на втором месте в стране. Доходы бюджета региона увеличились в 2020 году по отношению к 2019 году на 24%. За первое полугодие 2021 года рост составил 15% к уровню предыдущего. Вводятся новые проекты. Большое значение для благосостояния Магаданской области имеет разработка золоторудных месторождений, таких как Наталкинское и „Павлик“. Появляются новые проекты в сфере туризма. Улучшается городская среда в Магадане. И таких инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, должно быть, конечно, больше. С этими проектами и с тем, как живут жители Магаданской области, чем славится Колыма, смогут познакомиться участники и гости Восточного экономического форума», – сообщил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Сегодня регион работает на развитие внутреннего туризма. И здесь одним из основных объектов является бухта Нагаева, благоустройству которой уделяется значительное внимание. Макет комплексного благоустройства станет центральным объектом павильона.

Кроме того, посетители смогут поиграть в интерактивную игру «Рыбалка», которая познакомит пользователя с уникальными обитателями Охотского моря. Игровая механика построена на идее ловли морских жителей. Держа удочку в руке, можно почувствовать натяжение лески, толчки при заглатывании рыбой наживки, как на настоящей рыбалке.

Также в павильоне Магаданской области все желающие смогут ознакомиться с интерактивной презентацией итогов развития основных отраслей региона с 2018 года и перспектив развития до 2024 года. Это такие направления, как добыча полезных ископаемых, рыбодобывающая отрасль, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и туризм.

«Мы представим инвестиционные, торговые, туристические и культурные возможности региона. Расскажем о развитии основных отраслей Колымы и перспективах на годы вперед. Гостей павильона Магаданской области ждут удивительные туристические маршруты, презентации смелых проектов строительства и благоустройства, артефакты исторического наследия. Будут представлены такие инвестиционные проекты, как создание оздоровительного центра „Талая“, строительство туристско-рекреационного комплекса на острове Завьялова, устройство морского фасада бухты Нагаева», – сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Для гостей павильона подготовят выставку-продажу изделий из самородного золота, а также представят лучшие образцы традиционной культуры – косторезное искусство и декоративно-прикладное творчество. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах по промывке золота и по изготовлению традиционных изделий народов Севера – оберегов, сувениров и подвесок.

Организаторы подготовили культурную программу: для гостей выступят ансамбль песни и танца народов Севера «Энэр» и молодежный музыкальный коллектив «Баян и ребята».

Официальное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» состоится 2 сентября. До 4 сентября она будет доступна участникам и гостям ВЭФ-2021. 5 и 6 сентября выставку смогут посетить жители Владивостока. 7 сентября будет организован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов, представителей молодежных организаций.

ВЭФ-2021 будет проведен с соблюдением всех необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.