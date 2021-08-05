«Светофор» на тарелке

Безопасность еды, как и безопасность езды, чрезвычайно важна. Роспотребнадзор провел исследования и разработал в помощь россиянам уникальный инструмент -«Светофор» для определения полезности и потенциальной опасности покупаемых в магазине продуктов. Проект стартовал 1 июля 2018 года и уже третий год помогает людям выбирать наиболее безопасные «дороги» на маршруте правильного и сбалансированного питания

В случае угрозы на этикетке «загорится» красный

Как известно, любое вещество в зависимости от массовой доли или степени его содержания в том или ином продукте, может сработать как лекарство, а может – как яд. В связи с этим продукты будут либо полезные, либо вредные, либо потенциально опасные.

«Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. Потребителя необходимо информировать о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно употреблять практически без ограничения, а какие требуют более умеренного употребления», — отмечает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Продукты маркируют во многих странах, но по-разному – где-то цифрами (как с ВСША и в странах Евросоюза), где-то цветом (как у нас). Главное, чтобы потребителю было понятно, что именно он покупает, и как тот или иной приобретенный в пищу товар отразится на здоровье и качестве жизни.

Внедрение в России цветовой маркировки на продукты отвечает самым современным мировым трендам в области здорового питания. Сам принцип и ассоциативный ряд (по аналогии с правилами движения на дорогах) привычен и очень удобен для применения: красный – значит, «внимание, опасность», желтый – «все более или менее», зеленый – «путь свободен», продукт можно употреблять без оглядки и без риска для здоровья. Инициатива была почти полностью одобрена обществом. На настоящий момент в ней принимают участие и крупнейшие производители пищевой продукции, и торговые сети.

По данным исследования ВЦИОМ, более 80 % россиян поддерживают введение трехцветной маркировки продуктов. Три четверти граждан (77 %) потенциально готовы учитывать такую индикацию при покупке продуктов. Еще 47 % респондентов надеются таким образом улучшить состояния здоровья и ежедневное самочувствие.

Графическая идентификация наносится на упаковку продуктов питания в виде полос, наименование которых соответствует одному из пищевых веществ. В поле указывается количество вещества в соотнесении с суточными нормами потребления. Цвет полосы — это сигнальная система безопасности. Красный цвет — содержание вещества выше нормы (если есть такой продукт бесконтрольно, это может быть опасно для здоровья). Желтый цвет — содержание веществ незначительно повышено (продукт следует употреблять умеренно). Зеленый цвет — продукт полностью безопасен.

Например, на упаковке творога можно обнаружить зеленую цветовую маркировку, на которой будет написано «Сахар — 3,5 г на 100 г продукта». Это значит, что в 100 г творога будет содержаться не более 3,5 г сахара, что соответствует норме и полностью безопасно для здоровья. Но если вам вдруг попадется красная маркировка, то такого творога можно съесть совсем чуть-чуть.

Ниже приведем таблицу допустимых значений и их корреляцию по цвету маркировки.

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Источник: здоровое – питание. рф.