Анекдоты: Если Золотую Рыбку поймать в России, то одно желание придется откатить

Галя поняла, что ей нужно худеть, когда на ней порвалась телефонная будка.

***

Жарко. Но жрать охота. Достал курицу, яйцо, помидор.

Чувствую, чего-то не хватает. Зашел на YouTube, включил звуки плацкартного вагона. Ем.

***

- Представляешь, на прошлой неделе у меня родился сын! После пяти дочерей - и сын, я так счастлив, у меня сын!!!

- Поздравляю, а на кого он похож?

- Не знаю, на лицо мы еще не смотрели!

***

Психиатр тычет мне листок бумаги с кляксой:

- Что вы видите?

- Грустного одинокого человека, изнывающего от общения с идиотами, нудной работы задешево и прочей жизненной несправедливости.

Доктор, всхлипывая:

- А на картинке?

***

- Давай держать между нами социальную пропасть!

- Ты хотел сказать дистанцию?

- Нет…

***

Сколько раз дома пробовал ходить туда, куда глаза глядят. И каждый раз почему-то оказывался у холодильника.

***

Из всех производств, не связанных с добычей природных ресурсов, в России успешно налажено только печатание денег!

***

Когда я приезжаю в гости к маме, у нее две претензии:

1. Я толстый.

2. Я ничего не ем.

***

Если Золотую Рыбку поймать в России, то одно желание придется откатить.

***

2159 год. В России наконец решают проблему отключения летом горячей воды.

***

Ученые изобрели машину времени, на которой ты можешь отправиться в прошлый месяц, чтобы помыться.

***

Иван бочком выходит из избы. Царевна-лягушка:

- Что это у тебя за спиной? Лук? Опять по бабам собрался?!

Жить надо так, чтобы твоим именем назвали синдром.

***

Ходил я на встречу одноклассников, 30 лет не виделись... Три часа пили, ржали, вспоминали. Потом оказалось, что они вообще из другой школы.

- А ты сказал, что ты от меня?

- Сказал...

- И что?

- В морду дали...

- Помнят меня!..

***

- Доктор, почему вы сказали, чтобы я высунула язык? Я сидела так полчаса, а вы на него даже не посмотрели.

- Так мне в тишине было удобнее знакомиться с вашей историей болезни.