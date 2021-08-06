Анекдоты: Если Золотую Рыбку поймать в России, то одно желание придется откатить

Галя поняла, что ей нужно худеть, когда на ней порвалась телефонная будка.
Жарко. Но жрать охота. Достал курицу, яйцо, помидор.
Чувствую, чего-то не хватает. Зашел на YouTube, включил звуки плацкартного вагона. Ем.
- Представляешь, на прошлой неделе у меня родился сын! После пяти дочерей - и сын, я так счастлив, у меня сын!!!
- Поздравляю, а на кого он похож?
- Не знаю, на лицо мы еще не смотрели!
Психиатр тычет мне листок бумаги с кляксой:
- Что вы видите?
- Грустного одинокого человека, изнывающего от общения с идиотами, нудной работы задешево и прочей жизненной несправедливости.
Доктор, всхлипывая:
- А на картинке?
- Давай держать между нами социальную пропасть!
- Ты хотел сказать дистанцию?
- Нет…
Сколько раз дома пробовал ходить туда, куда глаза глядят. И каждый раз почему-то оказывался у холодильника.
Из всех производств, не связанных с добычей природных ресурсов, в России успешно налажено только печатание денег!
Когда я приезжаю в гости к маме, у нее две претензии:
1. Я толстый.
2. Я ничего не ем.
Если Золотую Рыбку поймать в России, то одно желание придется откатить.
2159 год. В России наконец решают проблему отключения летом горячей воды.
Ученые изобрели машину времени, на которой ты можешь отправиться в прошлый месяц, чтобы помыться.
Иван бочком выходит из избы. Царевна-лягушка:
- Что это у тебя за спиной? Лук? Опять по бабам собрался?!
Жить надо так, чтобы твоим именем назвали синдром.
Ходил я на встречу одноклассников, 30 лет не виделись... Три часа пили, ржали, вспоминали. Потом оказалось, что они вообще из другой школы.
- А ты сказал, что ты от меня?
- Сказал...
- И что?
- В морду дали...
- Помнят меня!..
- Доктор, почему вы сказали, чтобы я высунула язык? Я сидела так полчаса, а вы на него даже не посмотрели.
- Так мне в тишине было удобнее знакомиться с вашей историей болезни.