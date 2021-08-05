Скандинавская паранойя: В штабе Северного флота рассказали, что произошло с подлодкой "Орел" у датских берегов

Атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел" в акватории Финского залива. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Еще во времена СССР была выявлена особая скандинавская болезнь, - морская шизофрения, чередующаяся с паранойей. Она проявлялась в том, что в территориальных водах Швеции, Норвегии и Дании морским стражам этих стран постоянно чудились советские (а затем и российские) подлодки. Хотя за русскую субмарину принимали то плавающий холодильник, то кусок льдины, из которой торчал «перископ» (как потом оказалось – черенок обыкновенной лопаты). Приступ шизофрении, чередующейся с паранойей, вспыхнул среди скандинавов и недавно. «Российский атомный подводный ракетный крейсер «Орел» потерял ход у берегов датского острова Сехеро!».

Об этом сообщили Военно-морские силы (ВМС) Дании. По данным сайта военно-морского ведомства этой скандинавской страны, «инцидент произошел 3 августа в ходе возвращения крейсера из Санкт-Петербурга после завершения парада в день Военно-Морского Флота. Отмечается, что буксир «Алтай» начал подготовку к транспортировке подлодки на базу, однако экипажу удалось восстановить работоспособность систем.

Звоню в Минобороны, звоню в Главный штаб ВМФ, звоню в штаб Северного флота, - что там у вас с «Орлом» случилось? Это правда, что он потерял ход и его несло на датские камни? Уже и буксир «Алтай» приготовился оттаскивать подлодку подальше от беды?

В телефонной трубке сначала смех, а затем лютый морской мат, среди темпераментных «непереводимых слов», я разбираю лишь – «датские педерасты». Ну а дальше – серьезно:

- Пролив лодка прошла штатно в надводном положении. В сопровождении отряда, как положено. В проливе замедлили ход, там течения и все такое. Надо было пройти это место без эксцессов. Датским маразматикам из береговой охраны почудилось, что «Орел» потерял ход. Ну или так им хотелось. Ну надо же было говнецом в русских брызнуть, тттвою мать! Это уже не военные моряки, а дешевые и брехливые подлецы!

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