Подвиг военкора: Семь лет назад в Донбассе погиб фотограф МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин.

Сентябрь 2014 года. Цветы в память об Андрее Стенине у здания МИА "Россия сегодня". Фото: Михаил ФРОЛОВ

От места его гибели до границы с Россией - рукой подать, но семь лет назад она еще контролировалась украинскими войсками, Андрей ехал в другую сторону. По дороге на Снежное из зоны боев пытались вырваться гражданские. Еще час назад она была чистая, а сейчас... Ты выскакиваешь на пригорок, вокруг дымят расстрелянные легковушки, по корпусу начинает барабанить «горох», лопаются стекла, кто-то вскрикивает, водитель заваливается вправо, съезжая в поле: «Это все, конец...»

Мы нашли сожженный остов этого «Логана» через две недели. Внутри - все, что осталось от Андрея Стенина и его двух спутников - военкоров Сергея Коренченкова и Андрея Вячало, в багажнике - обуглившиеся объективы. В 15 метрах - сгоревшая «шестерка» с останками водителя. Сзади - спекшиеся яблоки и картошка. Что здесь произошло, мы узнали спустя год, когда на этом месте появился крест с именем: Золотоус Владимир Степанович...

«Утром, часов в 8 собака загавкала. Смотрим, женщина к нам поднимается. Перевязанная какими-то мешками, с палочкой. Из ноги кровь сочится, вся в осколках», - рассказала нам местная жительница из хутора Пересыпь. Этой женщиной была Мария Золотоус, жена погибшего в «шестерке» Владимира Степановича.

«Он только успел крикнуть: «Выскакивай!» И на плечо мне повалился. Я выпрыгнула, а они все стреляют, стреляют, - рассказала нам Мария. - Женщина кричит: «Не стреляйте!» А они палят, палят, им интересно. За нами в машине живьем две женщины сгорели. Впереди ехала машина из нашей деревни — уже тоже горит. Рядом с нашей — машина ваших хлопцев. Она обгоревшая уже была. Я мимо проползла, через овраг. Уже сознание теряю — вся нога в осколках. Но, слава Богу, доползла до людей. Сестра мне звонила, говорила, что потом по всем сожженным машинам бабушки ходили, косточки собирали и захоронили где-то в братскую могилу».

Всего в тот день вместе с машиной журналистов украинские вояки сожгли 20 гражданских автомобилей. И, как бы это горько ни звучало, но мы знаем об этом только благодаря Андрею Стенину, который выполнил свой профессиональный долг до конца, во всех смыслах этого слова. Погибших гражданских бы тихо похоронили в братской могилке, остовы машин отправили на переплавку... Но последний подвиг фотокора в том, что его гибель стала поводом для расследования, в ходе которого мы нашли живых свидетелей чудовищного преступления. Думаю, Андрей бы хотел, чтобы мы не забывали о том, кто его совершил. И не давали забыть тем, кто считает, что русским - не место в Донбассе.