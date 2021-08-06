В России глобальное потепление идет в 3 раза быстрее, чем в целом по миру

- Хотел бы начать с ситуации по борьбе с COVID-19. Понятно, что все уже подустали от этих разговоров, но мы должны реагировать на все изменения, - Путин начал совещание с вечной (последний год точно) темы.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что для россиян произведено уже 53 млн доз вакцин от коронавируса.

- «Спутник Лайт» доступен везде. Его используют для повторной вакцинации и защиты уже переболевших, - уточнил чиновник.

Президент в ответ заметил, что ведущие научные центры разрабатывают лекарство от ковида. Это не вакцина, ведь прививки помогают организму защищаться, остановить пандемию, но не лечат. Возможно, как было с вакциной, лекарство первым придумают тоже у нас?

Перешли к паводкам и пожарам, вызванным потеплением климата.

- Среднегодовая температура в России за последние 44 года растет в 2,8 раза быстрее, чем глобально по миру. У нас 65% территории - Крайний Север. Многие населенные пункты на вечной мерзлоте, а у нас до сих пор нет единой системы мониторинга мерзлоты, - обеспокоился Путин.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в ответ рассказал, что меры принимаются. На вечной мерзлоте живет 15 млн человек.

- Мы создаем систему слежения за таянием вечной мерзлоты. По всей стране появится 140 станций с 30-метровыми скважинами с датчиками. На это понадобится 1,7 млрд рублей, - сообщил Козлов.

Последним Путину докладывал министр транспорта Виталий Савельев. Он рассказал о переходе грузоперевозчиков с бумажных на электронные накладные. Президент темой сильно заинтересовался.

- Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите лично, мы с вами поговорим. Я в Кремле сейчас. Прямо после заседания правительства подъезжайте, - распорядился Путин.