«Такое нормальные женщины не прощают»: Бородина поставила точку в браке с Омаровым

Ксения Бородина не простила мужа. Фото: Инстаграм.

Сегодня, 6 августа, суд должен расторгнуть брак телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. О расставании супругов стало известно в конце июня. До сих пор поклонники надеялись, что паре удастся помириться, но этого так и не произошло. Накануне судебного заседания Ксения в Инстаграме сообщила, что категорически не намерена прощать супруга.

Телеведущая не рассказывает, что послужило причиной для развода. И только намекает, что муж предал ее. На вопрос подписчиков, есть ли хоть один процент, что она простит Курбана, Ксения ответила:

- При таких обстоятельствах, которые у меня сложились, там не то чтобы 1%, никаких процентов нет. Такое не прощают нормальные женщины. Понятно, что у всех по-разному и жизнь такая штука. Но нет.

Омаров и Бородина прожили в браке пять лет. Фото: Инстаграм.

Поклонники звезды «Дома-2» предположили, что Омаров изменил Бородиной либо избил её. Телеведущая никак не прокомментировала эти версии.

О разводе Бородиной и Омарова высказался и звездный адвокат Сергей Жорин. В своем официальном Telegram-канале юрист выразил надежду, что бракоразводный процесс супругов станет образцовым и пройдет цивилизованно. По словам Жорина, супруги настроены на то, чтобы оформить развод без скандалов.

- В данном процессе рассматривается исключительно вопрос расторжения брака. Несмотря на то что оба супруга не возражают против расторжения брака, учитывая наличие несовершеннолетнего ребенка и в соответствии со статьей 21 Семейного Кодекса РФ — расторжение брака производится в судебном порядке. Основная задача юриста в семейных спорах — это урегулирование разногласий в соответствии с законом, максимально цивилизованно, с учетом интересов детей. Есть все основания полагать, что бракоразводный процесс Бородиной-Омарова станет примером цивилизованного и достойного расставания красивой пары, а не перетряхиванием белья и предметом обсуждений в вечерних эфирах ТВ, - сообщил Жорин.

У супругов родилась дочь Теона. От первого брака Ксения также воспитывает дочь Марусю. Фото: Инстаграм.

Напомним, Омаров и Бородина прожили в браке пять лет, у них родилась дочь Теона. От первого брака Ксения также воспитывает дочь Марусю. В Инстаграме телеведущая рассказывала, что ее младшая дочка очень расстроилась из-за развода родителей.

- Ей тяжело. Я много разговоров с дочкой провела. Много тепла и ласки дала. Она очень умная и чуткая девочка, но, конечно, переживает, - рассказала Бородина.